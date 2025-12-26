CEDHJ emite recomendaciones por tortura y omisiones

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió recomendaciones a distintas autoridades por tortura, abusos y omisiones.

Las autoridades involucradas en tema de tortura, abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos son el Gobierno de Tonalá, las policías municipales de Zapopan, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y El Salto .

Tonalá

En el caso de la Comisaría de Tonalá, se documentó que un hombre fue detenido el pasado 5 de septiembre de 2024 por dos policías tonaltecas, quienes lo detuvieron con el argumento de una revisión de rutina y hubo agresiones físicas, que le ocasionaron la pérdida de dos piezas dentales, un esguince de segundo grado y múltiples hematomas, además hubo amenazas en contra de la víctima.

Zapopan

En el caso de los policías zapopanos, los hechos ocurrieron a partir del 15 de agosto de 2008, cuando el peticionario fue detenido de manera ilegal y arbitraria por los oficiales, quienes lo trasladaron primero ante el juez municipal y, posteriormente, de forma injustificada, a instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Estado, donde fue víctima de agresiones físicas y psicológicas bajo custodia de los elementos de Zapopan, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público.

El caso fue documentado también por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU debido a la gravedad del asunto y se comprobaron lesiones físicas visibles y afectaciones permanentes en su salud , además de un cuadro clínico compatible con estrés postraumático, ansiedad y otros síntomas derivados de los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría

Por otra parte, fueron cuatro personas –tres hombres y una mujer– contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública de los municipios de Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría ya que sus oficiales cometieron actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Salto

Otras recomendaciones se hicieron al gobierno municipal de El Salto por omisiones en la atención médica a una persona que resultó herida por arma blanca, así como a la Fiscalía de Jalisco por vulnerar el acceso a la justicia en un caso de abuso sexual infantil y violencia familiar contra un niño y una niña.

La CEDHJ llama a todas las autoridades involucradas a garantizar la reparación integral del daño para las víctimas, investigar los hechos y sancionar a los responsables .

