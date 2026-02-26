Alcalde de Tapalpa se deslinda de los hechos violentos del domingo

Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa, se deslindó de los hechos violentos ocurridos el domingo 22 de febrero en el municipio tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien fungió como líder del Cártel Nueva Generación (CNG), por parte de fuerzas federales.

En un video publicado en la página de Facebook del gobierno local, Morales Díaz respondió a los señalamientos en su contra.

"La gente que sabe quién soy sabe perfectamente quién es mi familia, dónde vivo, conoce mis antecedentes, conoce a mi esposa", dijo.

"Si tuviera algo que ver con las situaciones y acontecimientos que se presentaron en días pasados, ¿se imaginan que iba a estar atendiendo entrevistas a una decena de medios de comunicación, que iba a salir muy temprano el domingo en la mañana a emitir un comunicado y que luego en la tarde estuviéramos recogiendo algunos vehículos que impedían la circulación de personas que se habían quedado varadas o que me hubiera trasladado al lugar donde se presentó el evento?", cuestionó.

Consideró que, si él hubiera estado relacionado con los acontecimientos, lo más seguro es que se hubiera escondido; sin embargo, afirmó que siempre se ha distinguido por ser alguien que da la cara.

"A pesar de las adversidades y de que tenga uno temor y miedo, sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro compromiso, y nuestro compromiso es buscar el bienestar de nuestra gente", concluyó.

En su mensaje, el edil también afirmó que, a días de la muerte del capo, el pueblo ya se encuentra con mayor tranquilidad, con más calma y volviendo poco a poco a la normalidad.

Además, consideró que los del domingo fueron hechos aislados que no caracterizan al municipio.

"Me da mucho gusto que nuestro pueblo, nuestro municipio esté cobrando vida, esta actividad y esta armonía que siempre hemos tenido".

Mencionó que, a través de su página de Facebook, el gobierno municipal ha recibido muchos mensajes de solidaridad y aprecio que lo motivan a seguir adelante y los impulsan para seguir trabajando a favor de Tapalpa.

Lee también: Copa Mundial de Clavados en Guadalajara queda cancelada