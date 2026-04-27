Con la rehabilitación de banquetas, mobiliario urbano, cruceros seguros, señalética, alumbrado y accesos universales, la Plaza de la República estrena nueva imagen luego de las obras de mantenimiento que tuvieron una duración aproximada de nueve meses. Además, con la reubicación de las Tres Gracias a este lugar, autoridades estales y municipales afirmaron que el sitio se convierte en un espacio público que invita a toda la ciudadanía.

Las obras estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Se sustituyeron pisos, andadores y redes hidrosanitarias; se instalaron juegos infantiles, arbolado y vegetación, así como se pavimentaron los cuatro carriles con concreto hidráulico estampado. También se rehabilitaron las bahías de estacionamiento y la ciclovía, así como las estelas de los 32 estados. La intervención comprendió 550 metros entre avenida Américas y Andrés Terán y contó con una inversión de alrededor de 130 millones de pesos.

Las obras estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).. A.NAVARRO

En tanto, por decisión del pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, junto con el escultor y autor de la obra, Sergio Garval, se reubicaron las Tres Gracias a este espacio. La coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo, recalcó que la Plaza de la República "es un espacio urbano tan emblemático".

"Cuando hacemos este tipo de intervenciones las hacemos desde la sensibilidad, es decir, tener espacios que nos invite a contemplar el arte . Tener espacios que nos inviten a obtener una tarde, a pasear y aprender por aquí. Pero, sobre todo, espacios que, además, permitan que nuestros niños puedan jugar y disfrutar", comentó.

El titular de SIOP, David Zamora Bueno, detalló que la totalidad de la Plaza son 29 mil metros cuadrados y se lograron rescatar tres mil metros de espacio público. Destacó que esta intervención significa el primer mantenimiento luego de 59 años de que fuera inaugurada.

En tanto, Sergio Garval reconoció la labor de la alcaldesa Verónica Delgadillo para llevar las Tres Gracias a la Plaza de la República. Apuntó que la obra estaba "en incertidumbre" en su antigua ubicación, en el cruce de Fuelle y Lázaro Cárdenas, y celebró que ahora se ubique en el Centro de la ciudad.

La presidenta municipal aseguró que ahora se construyen nuevas dinámicas sociales con la rehabilitación de este espacio, que podrá ser aprovechado por niñas, niños, vecinos de la zona y la ciudadanía en general. Agradeció al gobernador Pablo Lemus haber accedido a cambiar la ubicación de las Tres Gracias a la Plaza de la República.

Podrá ser aprovechado por niñas, niños, vecinos de la zona y la ciudadanía en general. A.NAVARRO

"Lo que sigue es cuidarlo. Sí las invito, sí los invito a que se apropien de esta gran plaza pública de nuestra República, que se apropien de las Gracias, que se apropien de los juegos, que se apropien de este hermoso espacios público porque es suyo . Fue creado, pensado y recuperado para ustedes, pero sí dependen de cada uno y cada una de los que estamos aquí que se mantenga en estas condiciones ", expresó.

Por último, el mandatario estatal indicó que uno de los propósitos de la rehabilitación es conectar el andador Chapultepec con la Plaza de la República. Destacó la obra de Garval, que permite a la ciudadanía conectar con el arte público y apropiarse del espacio público.

"Lo que estamos buscando (es) una ciudad más cercana, más justa, más convivible, llena de arte, de cultura, de niñas, de niños, de mascotas, de familias. Eso es lo que estamos buscando con este gran espacio público", subrayó.

YC