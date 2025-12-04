Tala se suma a Zapopan y Tlajomulco con apoyos para productores de maíz

Además de Zapopan y Tlajomulco, el Ayuntamiento de Tala anunció que también brindará apoyo a los productores de maíz.

El presidente municipal de Tala, Gerardo Ruiz, presentó el Programa Tala con Maíz, mediante el cual dio a conocer los requisitos y puntos de registro para que los agricultores puedan acceder al beneficio.

“Es un programa que impulsa de manera directa a quienes trabajan la tierra y mantienen vivo el orgullo agrícola de nuestro municipio”, destacó el Ayuntamiento.

La medida se suma al esfuerzo de otros municipios ante la caída del precio internacional del maíz y la crisis que los productores del grano han enfrentado en México y Jalisco durante los últimos tres años.

Programa Impulsa tu cosecha en Zapopan

El Gobierno de Zapopan, por ejemplo, implementó el Programa Impulsa tu cosecha, que otorga un apoyo económico de 150 pesos por tonelada a los agricultores registrados en el padrón municipal. Este estímulo se añade a los apoyos federales y estatales: la Federación aporta 800 pesos por tonelada y el Gobierno del Estado 150 pesos más.

Con ello, los productores zapopanos podrán alcanzar un precio de garantía de seis mil 300 pesos por tonelada, una cifra cercana a los siete mil 200 pesos que demandan.

Tlajomulco ofrece un apoyo económico histórico

En Tlajomulco, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez también anunció un apoyo histórico para los productores locales, al destinar 150 pesos adicionales por tonelada de maíz blanco. Con este refuerzo, el precio por tonelada también llegará a los seis mil 300 pesos, convirtiendo a Tlajomulco en el primer Ayuntamiento del país en ofrecer un respaldo directo al precio del grano.

Estos anuncios ocurren en medio del descontento nacional del sector agrícola, cuyos representantes han convocado a un paro y bloqueos carreteros el próximo 24 de noviembre para exigir un precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada.

EE