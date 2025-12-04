La Secretaría de Seguridad del Estado informó que habrá un reajuste al operativo Salvando Vidas durante las fiestas decembrinas.

El objetivo es disminuir los percances viales que se incrementan en estas fechas debido a la combinación de alcohol y volante. Por esa razón, a partir de este viernes 5 de diciembre y hasta el 7 de enero, la Policía Vial reajustará el operativo que se despliega durante las noches y madrugadas, sobre todo en los fines de semana.

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, explicó que serán alrededor de 100 elementos de la Policía Vial quienes participarán en dichos operativos.

"Vamos a desplegar cerca de 100 agentes viales acompañados por oficiales de la policía preventiva en diversos módulos, quienes durante alrededor de 8 horas entre las noches y madrugadas, se encargarán de vigilar y procurar la tranquilidad en las avenidas principales del Área Metropolitana de Guadalajara".

En el operativo habrá presencia del personal de asuntos internos de la corporación de vialidad con el fin de evitar actos de corrupción o abusos.

En cuanto a estadísticas, se informa que, en lo que va del año, se ha logrado la detención de 325 conductores al mes en promedio y que manejaban alcoholizados.

No se descarta la posibilidad de que conforme se lleguen las fechas de Navidad y Año Nuevo, el operativo puede implementarse las 24 horas.

