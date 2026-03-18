Nochistlán, la "Guadalajara" a más de 140 kilómetros de Guadalajara

Guadalajara fue fundada por primera vez en Nochistlán, Zacatecas. Uno de los Pueblos Mágicos de México que presume de enorme belleza fundamentada en una arquitectura esplendorosa y que tiene la curiosidad de haber sido la primera Guadalajara, antes que la Guadalajara que conocemos.

El momento es 1532; conquistadores castellanos decidieron que el buen clima, tierra y bellezas naturales del territorio ubicado en Zacatecas eran ideales para crear una ciudad. Así mismo lo habían decidido caxcanes y zacatecos, por lo que en Nochistlán hubo una disputa bélica conocida como la Guerra del Mixtón. Ante los conflictos, los españoles "se llevaron a Guadalajara" al Valle de Atemajac, en donde fue fundada hasta 10 años después de su primera insinuación de aparición.

No obstante, Nochistlán no dejó de ser un objetivo español. Durante el virreinato, el poblado prosperó gracias a la minería, la agricultura y la ganadería. En él se construyeron algunas de las edificaciones que hoy presume el Pueblo Mágico. Como muestra, la Parroquia de San Francisco de Asis; construida en cantera y que domina el horizonte de este territorio desde el siglo XVII. Aunque también hay que añadir a sus bellezas el quiosco de cantera gris ubicado en el Jardín Morelos o el Templo de San José.

Regresando al Jardín Morelos, una estatua de Francisco Tenamextle se erige con cierta imposición. Este líder caxcán encabezó el levantamiento indígena que encendió la chispa de la Guerra del Mixtón. En el mismo lugar podrás encontrar una loza que recuerda la primera fundación de Guadalajara en este territorio, a más de 140 kilómetros del Centro Histórico de Guadalajara.

La visita a Nochistlán no perdona degustaciones culinarias de antojitos mexicanos tradicionales y un buen postre posterior a ellos. Lo ideal es comprarlo en el mercado municipal y recorrer a los pies del Templo de San José, la asombrosa arquitectura con toques góticos y mudéjares.

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OB