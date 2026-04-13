Crecen casi el doble las muertes en vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua en Jalisco

Este lunes el Gobierno de Jalisco dio a conocer el balance del operativo interinstitucional establecido durante el periodo vacacional de Semana Santa y Periodo de Pascua, el cual se llevó a cabo del 27 de marzo al 12 de abril, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Las autoridades refirieron que durante el dispositivo se brindaron atenciones oportunas ante diversos incidentes, entre los que destacan mil 299 atenciones prehospitalarias y 14 rescates de personas, según se dio a conocer en un comunicado.

Sin embargo, también se informó que, en este periodo, lamentablemente fueron 44 las personas que perdieron la vida durante distintas circunstancias.

La cifra representa casi el doble, en comparación con las 23 personas que fallecieron en el mismo periodo vacacional de 2023, según los reportes de las autoridades de Jalisco. La cifra además es la más alta en este sentido registrada desde 2019.

Según el análisis de los datos, y tal como ya lo informaba este medio de comunicación hace una semana, se confirmó que la principal causa de mortalidad de las víctimas estuvo asociada a hechos de movilidad, particularmente accidentes vehiculares y de motocicleta, lo que se mantiene como el mayor factor de riesgo durante periodos vacacionales.

Se reportaron ocho personas fallecidas por ahogamiento, todos los casos ocurridos en cuerpos de agua interiores como ríos, presas y bordos; es decir, en sitios que no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad ni vigilancia para actividades recreativas.

"Lo anterior refuerza la importancia de insistir en evitar el ingreso a este tipo de espacios, especialmente durante temporadas de alta afluencia", dijo el gobierno de Jalisco a través de un comunicado.

Las otras dos personas fallecieron debido a incendios, añadió la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

Las autoridades estatales también reiteraron el llamado a la población a mantener medidas de autocuidado y prevención, especialmente en materia de movilidad y actividades recreativas, como respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar cinturón de seguridad.

"En este periodo se registraron 200 accidentes vehiculares, 74 incendios estructurales, 100 incendios forestales, 214 incendios de otro tipo y 330 personas lesionadas", añadieron las autoridades.

Por otra parte, el gobierno estatal destacó la "alta movilidad" que se tuvo en la entidad gracias a la confianza de la población para disfrutar Jalisco, con un registro de afluencia de 783 mil 119 personas durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Del total de visitantes, 313 mil 416 acudieron a playas y centros recreativos, mientras que 469 mil 703 participaron en eventos religiosos en distintos puntos del Estado, refirió el comunicado.

"Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a utilizar herramientas como la aplicación Jalisco Alerta, que permite recibir notificaciones en tiempo real ante cualquier emergencia. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, atención y coordinación interinstitucional para proteger la vida y el patrimonio de la población", finalizó el documento.

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Decesos durante Semana Santa y Pascua

2026: Cuarenta y cuatro fallecimientos (34 por percances carreteros)

Cuarenta y cuatro fallecimientos (34 por percances carreteros) 2025: Veintitrés fallecimientos (18 se debieron a percances carreteros)

Veintitrés fallecimientos (18 se debieron a percances carreteros) 2024: Ocho fallecimientos (7 por percances carreteros).

Ocho fallecimientos (7 por percances carreteros). 2023: Veintisiete fallecimientos (16 por percances carreteros).

Veintisiete fallecimientos (16 por percances carreteros). 2022: Once fallecimientos (4 por percances carreteros).

Once fallecimientos (4 por percances carreteros). 2021: Seis fallecimientos (2 por percances automovilísticos).

Seis fallecimientos (2 por percances automovilísticos). 2020: Un fallecimiento (lo atribuyen a las restricciones por COVID-19).

Un fallecimiento (lo atribuyen a las restricciones por COVID-19). 2019: Veinte fallecimientos (12 por percances carreteros).

MF