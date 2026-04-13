Este lunes, la Secretaría de Transporte (Setran) recordó que, con el objetivo de proteger la seguridad vial de las personas usuarias del transporte, mantiene un operativo especial de vigilancia para inhibir el traslado de pasajeros en motocicletas a través de plataformas digitales, una actividad que, acorde a la normatividad vigente en la materia, no está permitida en el Estado de Jalisco ni su Zona Metropolitana de Guadalajara, pese a que las plataformas así lo ofrezcan.

Como resultado de estas acciones, el equipo de Supervisión al Transporte Público de la Setran ha retirado ya 34 motocicletas de la circulación, además de aplicar el mismo número de infracciones.

Hasta 22 mil pesos de multa y retiro de unidades

La penalización para esta conducta, señaló la dependencia estatal, puede ascender hasta los 22 mil 628 pesos, además del retiro de la unidad que presta el servicio, como los casos ya mencionados.

En este sentido, la Setran hizo un llamado a las empresas para que se abstengan de ofrecer u operar estos servicios, así como a la ciudadanía a que evite solicitarlos, ya que representan un riesgo para las y los usuarios, así como a la seguridad vial en general.

La Setran también exhortó a los conductores a abstenerse de participar en este tipo de prácticas, ya que, además de comprometer su integridad física y la de la persona pasajera, se exponen a sanciones legales y administrativas como las ya referidas.

Ante cualquier irregularidad en los servicios de transporte público, se invita a reportar el hecho a los números telefónicos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, así como en las redes sociales de la Secretaría de Transporte en Facebook (@SecretariadeTrasnporteJal), en X (@TransporteJal) o en el sitio web setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.

MF