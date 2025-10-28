Con el objetivo de aumentar la participación de Jalisco en la producción de semiconductores, la iniciativa privada, el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunciaron esta mañana la apertura del nuevo laboratorio de ensamble, testeo y empaque (ATP por sus siglas en inglés), el cual estará ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

En la entidad se diseñan el 70 por ciento de los semiconductores a nivel nacional, y con este nuevo espacio, producto de la donación de la empresa Infineon, ahora Jalisco podrá participar en dos de las tres etapas de la fabricación de estos. Se busca formar no solo a estudiantes, sino también de profesores en esta industria, a fin de ofrecer talento a empresas que deseen instalarse en el estado. Con ello, se espera consolidar a Jalisco como un referente a nivel nacional e internacional, destacó la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco.

Este laboratorio forma parte de la estrategia estatal que se sumará al Parque de Diseño de Semiconductores y al Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari, impulsado por el Gobierno Federal, y que estará en Zapopan. La entidad, junto a Sonora y Puebla, será uno de los tres estados que contará con un espacio de esta clase en todo el país. El laboratorio ATP iniciará operaciones en enero de 2026.

“Jalisco irá un paso adelante. Tenemos una estrategia para consolidarnos en la etapa de diseño, y ahora estamos empezando a trabajar en esta estrategia, gracias a este donativo, para poder poner las bases para que en nuestro estado también se lleve a cabo el ATP de los semiconductores. Es decir, tendríamos dos de las tres etapas en nuestro estado. Esa es la visión y a eso queremos llegar en el 2030, y que Jalisco sea un referente en ambas cosas, tanto en diseño como en ATP” , dijo Blanco Ochoa.

Marco Pérez, rector de CUCEI (izquierda); Cindy Blanco, Secretaria de Desarrollo Económico (centro); y Félix Cervantes, Director de la empresa INFINEON en Guadalajara (derecha). EL INFORMADOR/J. Acosta

Por su parte, el rector del CUCEI, Marco Pérez, resaltó que este laboratorio permitirá mejorar el aprendizaje y desarrollar las capacidades de más de dos mil 600 estudiantes de ingeniería en electrónica y sistemas de inteligentes, mecatrónica y autotrónica y mecánica eléctrica, pues podrán realizar prácticas en dispositivos de empaquetado de semiconductores . Añadió que ya cuentan con 100 profesores capacitados en ATP y diseño, de los cuales 42 son de la UdeG, mientras para agosto y diciembre del próximo año egresarán las primeras dos generaciones de alumnos especializados en estas áreas.

Además, resaltó, el CUCEI se convertirá en espacio satélite del Centro Nacional de Desarrollo en Semiconductores: “La estrategia al Estilo Jalisco incluye no nada más pensar en desarrollar una industria, sino también en desarrollar talento. Desarrollar el talento es la base con la que queremos beneficiar a todo el ecosistema […]. Hace algunos años nos hablaban de que requeríamos de cinco mil a nueve mil ingenieros en áreas de tecnología para poderle responder las demandas del sector productivo. Yo creo que hemos trabajado al doble y la demanda sigue ahí, sigue creciendo”.

En tanto, Félix Cervantes, director de Infineon en Guadalajara, celebró que la estrategia de desarrollo económico en Jalisco contemple a la iniciativa privada y a la academia. La visión de México, y de la entidad, es convertirse en un socio comercial del mundo en ensamble, prueba y empaquetado de semiconductores.

“La idea sería utilizarlo (el laboratorio) para ir acentuando la capacidad y cómo hace eco en el ensamble final lo que estamos haciendo en la parte de diseño”, anotó.

