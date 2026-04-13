Un padrón de estancias infantiles y un apoyo económico para quienes busquen abrir un espacio de este tipo, así como para quienes ya cuentan con uno, es la apuesta del Gobierno de Tlajomulco para fortalecer el sistema de cuidados en el municipio e impulsar que más mujeres ingresen a la actividad laboral. La iniciativa, propuesta del regidor Tonatiuh Zárate Salum, busca atender las demandas de la ciudadanía.

En entrevista con EL INFORMADOR, el emecista detalló que se lleva a cabo un diagnóstico para conocer las necesidades de cada zona del municipio. Estima que el padrón podría estar listo en los próximos dos meses, y a partir de ahí se definirán las reglas de operación y los espacios beneficiarios del programa; a la fecha se han identificado seis estancias infantiles que cuentan con todos los requerimientos legales para operar y que recibieron capacitaciones gratuitas por parte de Protección Civil y Bomberos Municipal.

El apoyo económico consistirá en que el ayuntamiento entregará una determinada cantidad a cada estancia infantil, la misma que será anunciada cuando concluya el censo. La bolsa destinada a este programa también está por definirse.

Pretenden dar más oportunidades a mujeres para ingresar en el marco laboral

Recordó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 mujeres no trabajan debido a la falta de servicios de cuidado infantil. Con la iniciativa se busca brindar una alternativa a las estancias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales sólo son accesibles para personas que cuentan con seguridad social, anotó. Además, se espera aumentar hasta en un 14 por ciento la actividad laboral de mujeres, pues se estima que 1 de cada 2 crían a sus hijos solas.

"Con esta política también podemos darles más oportunidades sobre todo a las mujeres, para que puedan salir a trabajar. Sabemos que si las niñas y los niños se encuentran bien y seguros, pues los padres también van a tener esa tranquilidad para poder salir todos los días de sus casas tempranito a buscar mejores condiciones para su familia", señaló el regidor.

Enfatizó en que buscarán regularizar a aquellas estancias que ya operan, pero sin los permisos ni medidas de seguridad adecuadas. "Si la intención es que se regularice, les podamos ayudar. Nosotros no queremos ahorita castigar. No queremos ser el gobierno que pone una traba para que estos servicios se reduzcan. Al contrario, queremos que se establezcan pero de una manera segura. Si detectamos eso, les vamos a dar un acompañamiento desde el Centro de Trámites y Servicios, Inspección y Vigilancia, Padrón y Licencias, Cercanía Ciudadana para que puedan poner su estancia infantil y se regulen".

Zárate Salum mencionó que esta iniciativa se suma a los apoyos económicos y a estancias infantiles que ofrece el Gobierno del Estado, pero reconoció la necesidad de impulsar una estrategia similar a nivel municipal.

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Buscan certificar a personas cuidadoras

En tanto, como parte de esta iniciativa, el Gobierno municipal busca certificar a personas cuidadoras de Tlajomulco. El regidor comentó que existe un programa de apoyo de dos millones de pesos para cuidadores de personas con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños; este año aumentaron las ayudas para alcanzar a 400 beneficiarios.

"Queremos que más cuidadoras y cuidadores se certifiquen. Ya estamos viendo cuáles son las instituciones gubernamentales y también privadas con las que podemos trabajar próximamente, para ver de qué manera colaboramos como gobierno con estas instituciones, e invitar o hacer un tipo de programa para que más cuidadoras y cuidadores, o más personas, se puedan certificar en cuidados de niñas y niños", dijo.

Indicó que se trata de una política pública "muy amplia", por lo que en primer lugar se lleva a cabo el diagnóstico para conocer la situación del municipio. No descartó impulsar un programa de salud mental en estancias y exámenes para personal cuidador.

"Sabemos que el 96 por ciento de las personas que cuidan a los niños y a las niñas son mujeres. 49 por ciento de las mujeres enfrentan la crianza solas […]. La participación laboral de las mujeres es también lo que queremos impulsar en Tlajomulco. Lo que estamos buscando también con la política pública, que es una política de desarrollo económico, es que más mujeres puedan participar o puedan ser activas en la actividad económica en nuestro municipio", concluyó.

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OB