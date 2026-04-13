Un choque múltiple ocurrido la mañana de este lunes 13 de abril en el municipio de Tonalá, Jalisco, se cobró la vida de una persona, generando además afectaciones en la circulación de la zona durante varias horas tras el percance.

¿Dónde ocurrió el accidente?

Los hechos fueron reportados este lunes en el cruce de la avenida Tonalá y avenida Revolución, en sentido hacia la avenida Tonaltecas, en el municipio de Tonalá, en una de las zonas con alta carga vehicular durante las primeras horas del día.

En el hecho se vieron involucrados al menos cuatro vehículos, lo que generó una importante movilización de servicios de emergencia para atender el reporte y brindar apoyo a las personas afectadas en el sitio.

El saldo del accidente en Tonalá

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, en el percance perdió la vida una persona y al menos cuatro más resultaron lesionadas; una de ellas fue reportada en estado grave de salud y otras tres personas en condición regular; estas últimas fueron trasladadas al Hospitalito, nosocomio ubicado en el Cerro de la Reina, para su atención médica.

La persona fallecida sería un hombre de aproximadamente 55 años, quien no se encontraba prensado, sin embargo, perdió la vida a causa de las lesiones provocadas por el choque vehicular. Será a través de los peritajes correspondientes que se determinen con precisión las causas del accidente.

El percance entre los distintos automotores también dejó daños en la infraestructura urbana de la zona, como afectaciones en el camellón central y la caída de un árbol sobre la vialidad, por lo que personal de emergencia realizó labores de saneamiento y retiro de riesgos, además de implementar acciones para restablecer la circulación vehicular.

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