Coparmex Jalisco estima pérdidas millonarias tras hechos de inseguridad en el estado

El Centro Empresarial de Jalisco evaluó las afectaciones económicas por los hechos de inseguridad registrados este domingo y lunes tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho".

Coparmex Jalisco realizó un monitoreo a las empresas socias con el objetivo de documentar el impacto operativo, laboral y económico derivado de esta situación, así como dar seguimiento al proceso de reactivación de las actividades productivas.

De acuerdo con estimaciones del organismo, las empresas grandes y medianas perdieron un millón de pesos, las pequeñas 50 mil pesos y las micro hasta 10 mil pesos cada una.

Los resultados muestran que el impacto fue inmediato y generalizado. El domingo, 81% de las empresas reportó afectaciones en su operación, principalmente asociadas a la cancelación de servicios, suspensión o reducción temporal de actividades, afectaciones logísticas y dificultades para el traslado de colaboradores a sus centros de trabajo.

El lunes, la afectación se reflejó en la continuidad operativa de las empresas. El 69% de las empresas reportó no haber tenido operaciones, mientras que aquellas que sí operaron lo hicieron con limitaciones importantes en la asistencia de su personal.

Asimismo, 88% de las empresas reportó haber registrado afectaciones económicas directas, con pérdidas.

Se identificó que el principal impacto no estuvo asociado a daños directos en instalaciones o activos, sino a la interrupción de la operación cotidiana, derivada de las condiciones de seguridad y movilidad, lo que afectó la prestación de servicios, la logística y la asistencia del personal.

Al dar seguimiento a la evolución de la reactivación económica, se observó que este martes hubo una reactivación relevante. El 96% de las empresas reportó haber reanudado operaciones, y 81% indicó operar de manera presencial bajo condiciones normales, reflejando la resiliencia del sector empresarial y su compromiso con la continuidad de sus actividades.

"No obstante, los resultados evidencian que los eventos de inseguridad tienen un impacto directo en la operación de las empresas, la continuidad de los servicios y el ingreso de las familias , al afectar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad productiva", añadió.

