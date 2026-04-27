El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que el próximo martes 28 de abril de 2026 a partir de las 10:00 pm se realizarán trabajos de lavado y desinfección del Tanque Tateposco ubicado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, debido a esto se presentarán bajas presiones y en algunos casos falta de suministro en las siguientes colonias:

Francisco Silva Romero.

La Pilita.

Los Puestos.

Ojo de Agua.

Santa Paula.

Tateposco.

Tinajitas.

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¿Cuándo regresa el agua tras los trabajos de lavado del Tanque Tateposco?

De acuerdo con el organismo se espera que, tras los trabajos de lavado del Tanque Tateposco, se restablezca el servicio de agua por completo la mañana del jueves 30 de abril.

Según explicó el Siapa el corte de agua que se presentará en dichas colonias forma parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua, además de permitir que los tanques funcionen de manera más eficiente.

CORTESÍA/ Siapa

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Siapa ofrece servicio de pipas gratuitas en las colonias afectadas por los trabajos de lavado del Tanque Tateposco

En caso de requerir el servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone a disposición de las y los usuarios los siguientes canales oficiales para solicitarlas:

Contactar a SIAPATEL a través de la marcación rápida 073.

También se puede solicitar a través de las redes sociales del organismo en X y Facebook como @siapagdl

Ante esta situación, se recomienda a los habitantes almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante los próximos días.

Además te sugerimos utilizar el agua de manera responsable, priorizando actividades esenciales como cocinar, asearse y limpiar.

De igual forma te recordamos mantenerte informado a través de los canales oficiales del Sipa mencionados anteriormente, donde se dan a conocer los trabajos de limpieza programados y las posibles afectaciones en diversas zonas del Estado, para que puedas anticiparte y tomar tus precauciones en caso de que tu colonia se vea afectada.

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