Cámara de Comercio pide certeza jurídica e inversión en infraestructura

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, hizo un llamado a fortalecer la generación de nuevas empresas y nuevos empleos que ayuden a acelerar el crecimiento económico del país, pero con más infraestructura.

Al término de la Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo y, en entrevista con EL INFORMADOR, Arroyo Navarro, manifestó que debería haber un plan estratégico para los próximos 10 o 15 años donde se fortalezca la inversión en infraestructura, energía, seguridad y certeza jurídica.

Al hacer un balance de su gestión durante los primeros dos años como presidente del organismo, este destacó sus resultados: “La verdad que hemos hecho un buen trabajo con todo el equipo de la institución, con todo el el Consejo y los vicepresidentes, este es un año importante tenemos el Mundial de futbol y es un escenario importante para enseñarle al mundo y promover lo que es Jalisco y lo que es Guadalajara”, afirmó.

En su discurso, Arroyo comentó que el mundo está viviendo un cambio de época y no se trata de un ajuste más del ciclo económico. Se trata de una transformación profunda en la forma en que el mundo produce, comercia y compite.

“Las cadenas globales de valor se están reconfigurando. Las economías están priorizando cercanía, confianza y resiliencia. Y la tecnología —particularmente la inteligencia artificial— está redefiniendo la productividad en prácticamente todos los sectores”, dijo.

América del Norte; un punto de referencia estratégica

En este nuevo entorno, Arroyo explicó que América del Norte ha adquirido una relevancia estratégica. Algo que para México representa una oportunidad histórica, sin embargo, lo que sí debería tener muy en claro es que: “las oportunidades no se materializan por ubicación geográfica; se materializan con ejecución. Ese es el punto central. Si queremos capturar esta oportunidad, necesitamos acelerar nuestra capacidad de hacer que las cosas sucedan. Necesitamos infraestructura que acompañe el crecimiento: Logística eficiente, energía suficiente, conectividad moderna y planeación de largo plazo”.

“Necesitamos detonar proyectos con mayor agilidad, con esquemas de colaboración que permitan avanzar con velocidad y con escala. Al mismo tiempo, necesitamos fortalecer nuestra mayor ventaja competitiva: el talento. Hoy, competir ya no es una cuestión de costos. Es una cuestión de capacidades. Capacidades para innovar, para adaptarse y para resolver. Eso implica una vinculación mucho más estrecha entre empresas, universidades y centros de formación. Implica preparar talento alineado a las necesidades reales de la industria, desde la manufactura avanzada hasta los servicios tecnológicos".

Arroyo destacó que todo lo antes mencionado implica incorporar a más empresas al desarrollo y que México, como tal, no puede crecer a dos velocidades.

“Necesitamos que más pequeñas y medianas empresas se integren a cadenas de valor, adopten tecnología, accedan a financiamiento y eleven su productividad. Porque ahí está una de las mayores palancas de crecimiento para el país. Y, por supuesto, todo esto requiere condiciones claras para invertir. La inversión sigue a la confianza. Y la confianza se construye con reglas claras, procesos eficientes e instituciones que generen certidumbre.

Por lo mismo, e l presidente apuntó a que es fundamental seguir avanzando en la simplificación regulatoria, en la reducción de tiempos y en una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno “hacer empresa en México tiene que ser cada vez más ágil, más predecible y más competitivo”.

Más allá de acciones puntuales, lo que más necesita el país es visión, pues, el mundo, tal y como se conoce, está tomando decisiones estructurales, enfatizó Arroyo, quien añadió que “nosotros también debemos hacerlo. Pensar en el largo plazo. Alinear prioridades. Y construir una agenda común entre sector público, iniciativa privada y academia que nos permita competir en serio en los próximos 10 o 15 años”.

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AO

