Coparmex Jalisco respalda elección de presidenta interina del IEPC

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) manifestó esta tarde su confianza a la nueva presidenta interina del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Claudia Alejandra Vargas Bautista, e hizo un llamado a que la próxima presidencia del IEPC se designe con base en el mérito, la capacidad técnica y la independencia.

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"La confianza en una elección se construye mucho antes de que la ciudadanía acuda a las urnas. La jornada electoral es solo una etapa de un proceso que requiere instituciones fuertes, autónomas e independientes. La presidencia provisional del IEPC forma parte de esa construcción", dijo Luis Beas, presidente de Coparmex Jalisco.

Añadió que durante este periodo de transición será fundamental garantizar la continuidad del trabajo institucional del IEPC Jalisco, con independencia, profesionalismo y pleno respeto a la ley.

Coparmex pide una designación basada en el mérito y la independencia

"La siguiente decisión será determinante para el futuro del Instituto. Jalisco necesita un árbitro electoral fuerte, autónomo e independiente, cuya designación privilegie el mérito, la experiencia, la capacidad técnica y la imparcialidad", añadió.

El dirigente de Coparmex Jalisco dijo que la calidad de las instituciones también es un factor de competitividad para Jalisco , ya que cuando existen reglas claras e instituciones confiables, hay mejores condiciones para invertir, generar empleo y construir un entorno de mayor certeza para las familias y las empresas.

"Reiteramos nuestro llamado a que la próxima presidencia del IEPC se designe con base en el mérito, la capacidad técnica y la independencia. Jalisco necesita un árbitro imparcial para fortalecer nuestra democracia".

Luego de la salida de Paula Ramírez Höhne tras su renuncia voluntaria a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco, este viernes en sesión extraordinaria urgente fue designada quien se quedará al frente del cargo de manera provisional.

Claudia Alejandra Vargas asume la presidencia interina del IEPC

Se trata de Claudia Alejandra Vargas Bautista, quien fue designada por propuesta de las y los consejeros integrantes del Consejo General del IEPC, y de manera unánime, a fin de poder generar los procesos de transición y seguimiento de los proyectos que desempeña el Instituto.

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Tras su designación, las y los consejeros y representantes de partidos políticos manifestaron algunas palabras para señalar estar de acuerdo con la decisión, destacando puntos como la experiencia e integridad de Claudia Alejandra Vargas, al considerar que su perfil es idóneo para desempeñar el cargo en busca de sostener la democracia en el Estado, brindando, además, su disposición al trabajo conjunto.

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