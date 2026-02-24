Expo Guadalajara asegura operación regular del recinto y Zona Expo

Expo Guadalajara anunció a clientes, aliados, visitantes y a la comunidad en general que el recinto se encuentra operando con normalidad, incluyendo la realización de eventos, los servicios de atención al cliente y las oficinas administrativas.

Asimismo, informó que la Zona Expo, conformada por hoteles y restaurantes, trabaja de forma ordinaria.

Derivado de los ajustes hechos en días recientes, y en coordinación con los respectivos organizadores, se realizarán los eventos programados del 27 de febrero al 1 de marzo: Global FX y Expo Boda Bride Advisor.

Por otro lado, los siguientes eventos han sido reprogramados:

Expo Café y Gourmet se recorre unos días, y se celebrará del 11 al 13 de marzo.

Congreso Internacional de Medicina Veterinaria (COMVET) tendrá lugar del 27 al 29 de abril.

Expo Guadalajara continúa trabajando con responsabilidad, en coordinación y colaboración permanente con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para garantizar las condiciones de seguridad, orden y certeza en el desarrollo de todos nuestros eventos.

YC