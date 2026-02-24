Setran afirma que camiones del transporte público ya operan al 75%

Este martes la Secretaría de Transportes (Setran) informó que el servicio de camiones del transporte público ha incrementado su paso al 75%, luego de que comenzaran esta mañana con una afluencia al 60%.

Y de acuerdo con lo informado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se espera que a lo largo del día el servicio se reincorpore en su totalidad. "Antes de que termine este día, martes, estará trabajando el sistema de transporte público del Área Metropolitana al cien por ciento, por la importancia que tiene llevar y traer a los ciudadanos de Guadalajara", afirmó el Mandatario estatal.

Sin embargo, a través de redes sociales, personas usuarias han compartido diversa información que refiere que, por el contrario, algunas rutas dejarán de operar hacia la tarde de este martes, mientras que otras ya han comenzado a espaciar su paso.

Entre las rutas que están presentando retrasos o un paso más espaciado que el habitual se encuentran la 610, la 611, la 174, la 641, la 604, la 646, el 50B, el 25, el 55, la C111 Robles, la ruta 15, la 170B, la 629, la 632-B y la 644 B.

Usuarios también reportan que la ruta 635 en sus vías A y B volvieron a dejar de prestar el servicio, y otras rutas como la 635 en sus dos vías y la 371, ya han avisado a las y los pasajeros que dejarán de circular entre las 17:00 y las 20:00 horas, lo cual no se descarta que se repita en otras rutas o derroteros.

Algunas otras rutas de camiones prestan el servicio de manera limitada, es decir, no están completando sus trayectos.

Pese a ello, y aunque se ha cuestionado a la Setran, a cargo de Diego Monraz, sobre el listado oficial de rutas que se encuentran en estas condiciones, así como si la variación en las operaciones de los camiones fue decisión de los transportistas o se llevó a cabo algún análisis estratégico por parte de la autoridad estatal para determinar cuáles rutas debían pasar o no (además de en qué se basaron para determinarlo), la autoridad no ha respondido.

Mientras tanto, en redes sociales continúan circulando diversas publicaciones en las que la ciudadanía cuestiona a la comunidad respecto de si tienen información de primera mano que les ayude a conocer a qué hora concluirá el servicio de las distintas rutas que requieren tomar para regresar a sus destinos.

Mi Tren, taxis amarillos y de plataforma, operan al 100%

Por otra parte, la Setran indicó que desde la madrugada del lunes 23 de febrero, el servicio de las 4 líneas de Mi Tren y sus alimentadoras se brindó de forma regular, actualmente funcionando al 100% todas las unidades.

Para el caso de ciudades del interior como Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande, Tepatitlán y Lagos de Moreno, el servicio se reactivó con toda regularidad, aseveró la dependencia estatal.

Además, dijo, las plataformas de transporte Uber, Didi e Indrive regresaron a operar en el AMG y Puerto Vallarta desde la mañana del lunes, de forma paulatina y este martes ya prestan servicio con regularidad , así como también se reincorporó el servicio de taxis desde ayer lunes, "con especial atención en la Zona Hotelera de Puerto Vallarta".

