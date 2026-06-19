Mundial reactiva comercio local

El Mundial 2026 comenzó a reflejarse en la economía local. Hoteles con ocupación total, restaurantes llenos, bares abarrotados y comerciantes con ventas que superan sus mejores jornadas forman parte de los primeros efectos que deja el torneo en la ciudad en la primera semana.

“El lugar se llenó desde hace semanas, mínimo unas tres”, relata Dafne Rodríguez, recepcionista del Six Hotel, ubicado en el Centro tapatío. Desde el arranque de la justa mundialista, asegura, no hay una habitación disponible. Cada vez que una se desocupa, de inmediato es ocupada por familias o turistas.

La historia se repite entre comerciantes de la zona. Samara González, quien vende ropa típica mexicana, asegura que la afluencia de visitantes se traduce en mayores ingresos. “Ayer, con el partido de la Selección Mexicana, vendimos el triple”.

La actividad también se refleja en restaurantes y bares. En la Cantina La Fuente hay llenos durante los partidos más atractivos. “Sólo entran los que llegan temprano”, relata Alex Flores, un consumidor.

Ayer, la Cruz de Plazas del Centro tapatío se desbordó de aficionados que no alcanzaron a entrar al Fan Festival. El Auditorio Benito Juárez se llenó. Los Centros Históricos de Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque lucieron abarrotados ante el juego de México y Corea del Sur.

Samara González, comerciante de ropa típica, triplicó sus ventas durante un día en el que jugó la selección de México. EL INFORMADOR/J. Acosta

Para el sector restaurantero, el Mundial llegó en un momento clave. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, Gregorio Godoy Ramírez, señaló que la competencia internacional permitió revertir un inicio de año complicado para el gremio. “Hubo una sensible recuperación. Veníamos de un año que no había empezado muy bien… era un año atípico desde diciembre, pero ha sido benéfico el tema del Mundial”.

Aunque apenas transcurren los primeros días del torneo, asegura que se percibe un incremento en el consumo, la afluencia de visitantes y los ingresos de restaurantes y bares. Además, confía en que la actividad económica aumente conforme avancen los partidos a las etapas finales: gane o pierda México.

De acuerdo con estimaciones de la Canirac, el Mundial generará un consumo de dos mil 250 millones de dólares en México. De ese monto, 560 millones de dólares corresponderán al sector gastronómico.

En Jalisco, las expectativas son altas. El organismo prevé que la entidad reciba cerca de tres millones de visitantes durante el Mundial, lo que beneficiaría directamente a restaurantes, bares, hoteles y comercios.

Destacó la decisión de las autoridades estatales y municipales de retirar vallas y facilitar el acceso al comercio en el Centro de Guadalajara. “Tomaron en cuenta a los comerciantes y eso ha sido positivo”. Pero reconoció que uno de los factores que limitó una mayor afluencia en los primeros días fue la incertidumbre sobre las sanciones por transmitir los partidos en establecimientos comerciales. “La desinformación nos afectó. Mucha gente pensaba que, incluso pagando los paquetes autorizados, no podría transmitir los partidos”.

Actualmente, el panorama es más claro para los establecimientos con servicios comerciales autorizados. Un estudio de Deloitte México estima que Guadalajara recibirá una derrama económica de seis mil 900 millones de pesos durante el Mundial. La consultora prevé la generación de 15 mil empleos temporales en Jalisco. Los sectores más beneficiados serán hospedaje, gastronomía, transporte, comercio minorista y autoservicios.