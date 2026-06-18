Registran más de 150 atenciones médicas tras jornada por los festejos del partido entre México y Corea en Guadalajara

Desde temprana hora miles de personas comenzaron a darse cita en el FIFA Fan Fest de Guadalajara, así como en las plazas aledañas del corazón de la ciudad.

Así durante el transcurso del día Plaza Liberación y sus alrededores concentraron la asistencia de más de 61 mil personas, de acuerdo con cifras de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Atenciones médicas y personas extraviadas

Pero dado el hecho de que muchas personas se hallaban en las inmediaciones del FIFA Fan Fest desde temprana hora, diversas personas comenzaron a sentirse mal, registrando algunos desmayos e incluso, lesiones por contundentes, pues en determinado momento del día los ánimos se calentaron llevando a varias trifulcas momentáneas que pudieron ser contenidas a tiempo por los elementos de seguridad desplegados en toda la zona.

Así, a lo largo de la jornada, y de forma preliminar, se reportaron 153 atenciones médicas, mientras que personal del DIF Guadalajara atendió 23 reportes de personas extraviadas quienes regresaron con sus familiares, señaló la coordinación municipal.

Despliegue de seguridad para mantener el orden

En total fueron más de dos mil elementos de diversos niveles de gobierno quienes mantuvieron el orden y la protección de todos los aficionados, tan solo en el FIFA Fan Fest y sus inmediaciones.

Entre ellos se encontraron elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado, así como de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por otro lado, los incidentes en el entorno del FIFA Fan Festival fueron atendidos y contenidos de manera oportuna por los elementos de seguridad de las diversas corporaciones desplegados en el área.

Sabor tapatío y recomendaciones oficiales

Por otra parte, la autoridad municipal afirmó que en medio de gritos de gol y con el ánimo a tope, miles de tapatíos acompañados de sus familias recorrieron el Pabellón Gastronómico que se ha montado en la zona del Santuario para disfrutar de la riqueza culinaria de Guadalajara, y de Jalisco.

"El Gobierno de Guadalajara exhorta a la ciudadanía a mantenerse informado a través de los canales oficiales y de la aplicación Guadalajara APP, así como el sitio web tequiero.guadalajara.gob.mx para conocer de forma oportuna el aforo del FIFA Fan Festival ™️ así como la oferta turística y cultural de la ciudad", añadió la coordinación municipal.

NG