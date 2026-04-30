La Contraloría del Gobierno del Estado hizo un llamado a todos los servidores públicos a que presenten su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses durante el mes de mayo.

La dependencia lanzó la campaña “Me Declaro una Persona Integra” para que los ciudadanos confíen en los servidores públicos y una de las formas mediante la cual la pueden demostrar es a través de las declaraciones patrimoniales.

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Daniel del Toro Rodríguez, Director de Área Técnica y de Situación Patrimonial de la Contraloría Jalisco, explicó que la fecha límite para la presentación es el 31 de mayo.

De acuerdo con el funcionario, se espera la declaración de 150 mil servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, los que tendrán que cumplir con la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.

Contraloría de Jalisco habilita módulos y atención para facilitar declaración patrimonial

La presentación de la declaración se realiza en línea a través del sistema SEPIFAPE. El proceso garantiza la transparencia patrimonial y previene conflictos de interés.

La Contraloría del Estado ofrece apoyo mediante un módulo de atención que estará funcionando a partir del próximo 4 de mayo en las instalaciones de la dependencia ubicadas en avenida Vallarta 1252 en la Colonia Americana.

Explicó que además se cuenta con un centro de atención telefónica 3336681620 que estará funcionando de 9:00 horas y hasta las 18:00 horas. Adicionalmente, se tiene habilitado un correo electrónico que es declaracionpatrimonial@jalisco.gob.mx

"La invitación es que cumplamos en mayo y que no lo dejemos hasta el último día porque, porque al presentar la declaración no solo cumplimos con la ley, sino que también le decimos a la sociedad jalisciense: aquí estoy, soy transparente y soy una persona honesta", añadió Daniel del Toro Rodríguez.

Este ejercicio tiene como objetivo transparentar la evolución o modificación del patrimonio de quienes conforman la administración pública estatal, sin importar su nivel jerárquico.

Servidores públicos en Jalisco deben presentar declaración patrimonial en mayo para evitar sanciones

Para tal efecto, la Contraloría del Estado pone a disposición de los sujetos obligados el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (SEPIFAPE), instrumento digital a través del cual las personas servidoras públicas deben cumplir con la obligación. Este sistema segmenta la declaración patrimonial y de intereses de manera sencilla para que el ejercicio sea accesible.

Para acceder al SEPIFAPE, las y los servidores públicos solo deberán proporcionar su CURP y contraseña. Adjunto a la declaración de situación patrimonial, quienes desempeñan un cargo igual o mayor a jefe de departamento u homólogo en la administración pública estatal, deberán presentar la declaración de intereses.

En la declaración de intereses se da cuenta de situaciones que podrían incidir en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones. La obligación de presentar la declaración de situación patrimonial se establece en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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El año pasado se presentaron más de 138 mil declaraciones que representaron el 94 por ciento de cumplimiento de un universo aproximado de 147 mil funcionarios El incumplimiento de este ejercicio puede atraer investigaciones, procedimientos administrativos y sanciones, por lo que se exhorta a las personas obligadas a cumplir en tiempo y forma con el llenado de su declaración.

"Se inicia una investigación y si todavía no se presenta la declaración durante la investigación se inicia un procedimiento formal que puede traer sanciones que van desde una amonestación pública hasta una inhabilitación", concluyó Daniel del Toro Rodríguez.

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