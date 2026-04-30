Reducción de delitos no mejora percepción de inseguridad: autoridades

El coordinador de Seguridad Estratégica del Gobierno de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, aseguró que en Jalisco hay una baja en la incidencia de delitos, sin embargo, no influyó en la percepción de inseguridad, ya que esta se ha agravado para la población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, la percepción de inseguridad empeoró en Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y Guadalajara, en este último municipio se ubicó en 90 por ciento.

Por ello, Roberto Alarcón atribuyó que el incremento en gran medida, tiene que ver con la inseguridad que sienten las personas en puntos como al momento de acudir a los cajeros automáticos, situación por la reforzarían la seguridad en dichos puntos.

“Revisando que reiteradamente, el lugar en donde el ciudadano se siente más inseguro es el cajero automático, así ha aparecido en varios de los trimestres. Como ya dije, hemos acordado en el gabinete metropolitano implementar una estrategia de mayor presencia por parte de todas las autoridades, principalmente, las municipales, en los cajeros automáticos”.

Hechos violentos del 22 de febrero influyeron en la inseguridad

Esto se da aun cuando el pasado 22 de febrero hubo hechos violentos como fueron los bloqueos, enfrentamientos y otros actos delictivos tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en el municipio de Tapalpa, eventos que se extendieron por prácticamente todo el estado.

"Desde luego que, sin duda, fue una causa del incremento, particularmente en Puerto Vallarta porque ahí notamos que se fue al doble la percepción de inseguridad y ahí tuvimos muchos eventos, sobre todo en quemas de negocios".

Además, Alarcón insistió en que los eventos delictivos no solamente influyeron en la percepción de inseguridad, sino que también hay otros temas como calles mal alumbradas, vehículos abandonados por mucho tiempo, árboles que cubren la poca luz.

“Las mismas noticias nacionales e internacionales. Esos y muchos más son factores generador de percepción de la inseguridad. Y los eventos delictivos tan grandes”, subrayó.

Localizan vehículo sospechoso en plagio de hombre en Guadalajara

La Fiscalía de Jalisco informó que fue localizado un vehículo presuntamente sospechoso; implicado en la balacera y presunta privación de la libertad de un hombre, ocurrida el pasado lunes en el estacionamiento de una plaza comercial de Guadalajara.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, indicó que el vehículo fue encontrado como parte de los operativos desplegados por el incidente.

"[El automóvil] está identificado y está asegurado. El día de ayer [miércoles] fue localizado debido a los operativos constantes que se están haciendo para su búsqueda y localización. Ya lo tenemos asegurado y se estaban haciendo trabajos periciales".

Por otra parte, Trujillo descartó que exista una práctica de demorar la apertura de carpetas de investigación en casos de desaparición luego que en días anteriores, colectivos de búsqueda denunciaran dos casos en los cuales, familiares de desaparecidos habían referido demora en las indagatorias.

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AO

