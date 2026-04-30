Suman 336 maquinitas tragamonedas decomisadas en Jalisco este 2026

La erradicación de maquinitas tragamonedas es uno de los objetivos de seguridad regional, según ha dado a conocer el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Es así que, como parte de las acciones emprendidas para retirar este tipo de dispositivos que han sido ligados al crimen organizado, no solo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino en general de Jalisco, las autoridades estatales han retirado ya 336 maquinitas tragamonedas en lo que va de este 2026.

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Los dispositivos, dio a conocer Aldo Méndez, comisario de la Policía Metropolitana, han sido retirados de tiendas, locales y de la misma vía pública. Tan solo en 10 días, con el despliegue especial impulsado por las autoridades estatales, en coordinación con la Federación, se han detectado y asegurado 158 tragamonedas, procedentes de 18 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, también en coordinación con las autoridades municipales.

Aseguran maquinitas tragamonedas en Jalisco tras operativos en la ZMG

Aldo Méndez informó que estas acciones las extenderán a los nueve municipios del Área Metropolitana, de acuerdo con el mapa de calor basado en reportes ciudadanos y el intercambio de información con las comisarías municipales.

"Quiero aprovechar para reconocer el trabajo de los comisarios de estos nueve municipios por su colaboración en estas acciones; continuaremos con esta intervención para frenar la operación de los denominados 'minicasinos', que afectan no solo la economía e implican un delito, sino que además entre los usuarios puede desarrollarse una adicción al juego", expuso.

Tan solo en días recientes se retiraron 26 dispositivos tragamonedas, hallados en un solo local de la colonia Santa Lucía, en Zapopan, que operaba como un "minicasino" , de los cuales se ha hablado recientemente, y que ya había documentado este medio de comunicación desde mediados de 2025.

Autoridades refuerzan vigilancia ante minicasinos clandestinos y acceso de menores de edad

Con este sumarían al menos seis "minicasinos" desmantelados. Y según ha referido Juan Pablo Hernández, también se trabaja, en coordinación con las autoridades federales, en la localización de presuntos talleres donde posiblemente estuvieran siendo fabricadas.

Sin embargo, reconocieron las autoridades estatales, se ha identificado que, ante estos operativos de reforzamiento contra dichos dispositivos, algunos sitios están operando "a puerta cerrada", a fin de evitar que las tragamonedas sean retiradas, y donde incluso menores de edad "tocan la puerta para poder ingresar", aunque este medio de comunicación ha reportado que dentro de tales establecimientos se consume alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo a las y los infantes y menores de edad.

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Ante ello, las autoridades han solicitado a la ciudadanía a que se sume al combate contra estos dispositivos, mediante un reporte anónimo al 089, o directamente al número de la Secretaría de Seguridad en el teléfono 33) 3668 1804 o al 01 800 JALISCO.

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