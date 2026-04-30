La audiencia inicial del caso de César Alejandro "N", alias "El Güero Conta", presunto operador financiero del Cártel Nueva Generación (CNG), se llevará a cabo el próximo 5 de mayo, debido a que su defensa solicitó la ampliación del término constitucional.

"El Güero Conta" fue detenido el pasado lunes 27 de abril en Zapopan por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, horas después de que se informara la captura de Audias Flores Silva, "El Jardinero", en el estado de Nayarit, señalado como un sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fue abatido por fuerzas federales en febrero de este año.

La detención fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien indicó que a "El Güero Conta" se le tiene identificado como "operador financiero de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', jefe regional del CNG".

Ayer miércoles, César Alejandro "N" fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara al complejo penitenciario de Puente Grande.

La FGR solicitó al juez de control que lleva el proceso, Juan José Rodríguez Velarde, congelar las cuentas del detenido en Zapopan el lunes pasado; sin embargo, el juzgador rechazó la petición.

Por su parte, la defensa también pidió que se revisen las cámaras de vigilancia del C5 que se ubican en el cruce de Periférico y avenida Universidad, donde César Alejandro "N" fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional, para constatar si éste, como señalaron los aprehensores, portaba un arma y varias dosis de metanfetamina al momento del arresto.

¿De qué se le acusa a "El Güero Conta"?

Según autoridades federales, César Alejandro "N" "lavaba" dinero para la organización delictiva a través de empresas fachada y prestanombres, así como mediante la adquisición de aeronaves, embarcaciones e inmuebles, y la inversión en negocios como la producción de tequila.

Además, se le señala por financiar la compra de armas y otros recursos utilizados en el trasiego de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.

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