Viernes, 26 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Contingencia ambiental en AMG: Así amaneció la calidad del aire

En punto de las 09:00 horas de este viernes 26 de diciembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Conoce los índices de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce los índices de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según informa el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), a las 09:00 am de este viernes 26de diciembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como: Buena, Regular, Mala, Muy Mala e incluso Extremadamente Mala.

Índice de la calidad por zonas:

  • Santa Margarita: 36 puntos IMECA 
  • Santa Anita: 99 puntos IMECA 
  • Las Pintas: 115 puntos IMECA 
  • Miravalle: 87 puntos IMECA
  • Tlaquepaque: 66 puntos IMECA
  • Oblatos: 37 puntos IMECA
  • Vallarta: 50 puntos IMECA
  • Guadalajara Centro: 62 puntos IMECA
  • Santa Fe: 117 puntos IMECA

De momento, los municipios con peor calidad del aire son: Santa Fe, Las Pintas y Miravalle.

Lee: Frente Frío 24: estos son los estados que sí o sí tendrán nieve

Afectaciones para la población en general y para personas sensibles

La mayoría de las personas pueden presentar daños a la salud. En cuanto a la población sensible, se puede experimentar un agravamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o evento cardiovascular e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiaca.

Estas son las recomendaciones de la Simaj

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años

Es posible realizar actividades físicas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita las actividades físicas vigorosas y moderadas, así como el tiempo de estancia al aire libre. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general

Reduce las actividades físicas al aire libre y de preferencia realízalas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita la actividad física vigorosa o prolongada al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Mira: Inapam: municipios que tendrán 50% de descuento en el predial en enero 2026

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones