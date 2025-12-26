La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) desactivó a las 6:00 horas de este viernes las dos contingencias atmosféricas fase 1 en la zona de influencia de la estación de monitoreo Santa Fe.

Ambas contingencias atmosféricas fueron decretadas este jueves debido al alto registro de partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

La Semadet detalló que la contingencia se degradó a una precontingencia por particulares PM10 mientras que por las partículas PM2.5 ya no está vigente debido a la baja en los índices de contaminantes.

Por otro lado, se desactivaron las precontingencias atmosféricas que estaban activas desde ayer 25 de diciembre, en la estación Santa Anita, de Tlajomulco de Zúñiga, y la estación Miravalle, ubicada en los límites de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

Sin embargo, continúa activa la precontingencia en la estación Las Pintas, del municipio de El Salto.

La Semadet recordó que, durante la temporada invernal, los episodios de mala calidad del aire pueden incrementar debido a que las partículas finas se acumulan en gran cantidad por factores meteorológicos y se generan principalmente por las quemas de predios rústicos y agrícolas, la quema de pirotecnia no controlada y la suspensión de polvos en las calles.

Ante los episodios de la mala calidad del aire, la Semadet reitera el llamado a la población a no realizar fogatas ni usar pirotecnia no controlada durante esta temporada.

Y emite las siguientes recomendaciones:

Mantenerse informado respecto a los niveles de calidad de aire a través de la cuenta de Twitter @AireySaludAMG. Se puede consultar la calidad del aire en tiempo real en el sitio: http://aire.jalisco.gob.mx/ Evitar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio. Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles. Tener especial cuidado con niños menores a 5 años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogata a cielo abierto. Tomar líquidos en abundancia y evitar fumar. Disminuir el uso de vehículos automotores.

AO

