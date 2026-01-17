¿Cuál es la mejor fecha para ir al Nevado de Colima?

Con la llegada del frío, uno de los paisajes naturales más emblemáticos del occidente del país vuelve a captar la atención de visitantes y senderistas, el Nevado de Colima, ubicado entre Jalisco y Colima, se transforma durante el invierno al ofrecer las postales más únicas que cada año atraen a quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza, aunque no cualquier fecha garantiza la experiencia ideal.

El Parque Nacional Volcán Nevado de Colima es un Área Natural Protegida de carácter federal que resguarda el Complejo Volcánico de Colima, integrado por el Volcán de Fuego y el Nevado de Colima, en una extensión de más de 6 mil 500 hectáreas, su altitud y riqueza natural lo convierten en uno de los destinos de montaña más importantes de la región.

Estos son los mejores meses para visitar el Nevado de Colima

Aunque el parque puede visitarse durante todo el año y siempre ofrece vistas espectaculares, el mayor flujo de visitantes se registra a partir de noviembre, cuando inicia la temporada invernal, no obstante, autoridades de Zapotlán el Grande señalan que los meses ideales para encontrar el pico cubierto de nieve son diciembre, enero y febrero, periodo en el que el Nevado alcanza su mayor atractivo visual.

El acceso al parque nacional está permitido todos los días de 8:00 a 19:00 horas, salvo cuando se implementan cierres temporales por operativos especiales o condiciones climatológicas adversas.

Debido a la altitud, las bajas temperaturas y el aislamiento del área, las autoridades recomiendan extremar precauciones antes de subir; entre las principales medidas están consultar el pronóstico del clima, avisar a familiares sobre el itinerario, realizar recorridos en grupo, llevar equipo adecuado y, de ser posible, contratar guías certificados si no se conoce la zona.

También se aconseja portar un botiquín de primeros auxilios, agua y alimentos suficientes, ropa térmica, protector solar, herramientas básicas de orientación y un teléfono con batería cargada. Para el acceso, se sugiere utilizar vehículos altos, preferentemente 4x4, debido a las condiciones de la brecha que conduce al parque.

Planear la visita con anticipación y respetar las recomendaciones de seguridad es clave para disfrutar de forma segura uno de los paisajes invernales más impresionantes del occidente mexicano.

