Los aficionados que asistirán a los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara podrían tener que llevar paraguas, pues de acuerdo con especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), existe la posibilidad de que las lluvias coincidan con los horarios en los que se celebrarán algunos de los encuentros programados en la ciudad.

El meteorólogo operativo del IAM, Mauricio López Reyes, explicó que las proyecciones apuntan a que durante la segunda mitad de junio se presenten precipitaciones principalmente por las tardes y noches, es decir que hay una alta probabilidad de que las lluvias ocurran en las horas en que se desarrollarán los partidos en el Estadio Guadalajara.

Los partidos a disputarse en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026

Jueves, 11 de junio 2026 - Corea del Sur vs. Chequia, Grupo A, 8:00pm Centro de México, 10:00 pm

Jueves, 18 de junio 2026 - México vs. Corea del Sur, Grupo A, 7:00pm Centro México, 9:00 pm

Martes, 23 de junio 2026 - Colombia vs. RD Congo, Grupo K, 8:00pm Centro de México, 10:00 pm

Viernes, 26 de junio 2026 - Uruguay vs. España, Grupo H, 6:00pm Centro de México, 8:00 pm

Temporal de lluvias llegaría antes que en años anteriores

Después de un mes de mayo marcado por temperaturas elevadas, los especialistas anticipan que el temporal de lluvias podría establecerse entre el 10 y el 13 de junio, una fecha más temprana que la registrada en 2023 y 2024, cuando las precipitaciones comenzaron prácticamente al finalizar el mes.

Aunque ya se han registrado lluvias aisladas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los expertos señalan que aún esperan una cobertura más uniforme para considerar oficialmente iniciado el temporal en todo Jalisco.

Recomiendan mantenerse atentos al pronóstico

Ante la importante movilidad que generará el Mundial en los alrededores del estadio, el IAM recomienda a los asistentes consultar constantemente los reportes meteorológicos antes de salir de casa, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar durante el transcurso del día.

Las autoridades también sugieren seguir las actualizaciones publicadas en las redes sociales oficiales del Instituto, donde se difunden pronósticos y avisos relacionados con las lluvias.

Temperaturas más agradables para junio

Pese al calor que caracterizó las últimas semanas, junio traería un ambiente menos extremo. Los especialistas prevén temperaturas máximas de entre 30 y 33 grados centígrados en el Área Metropolitana de Guadalajara, mientras que en las zonas costeras del estado los valores podrían ser ligeramente superiores.

El fenómeno de El Niño podría intensificarse

Los expertos también advirtieron que el aumento de la temperatura en las aguas del océano Pacífico podría favorecer una mayor intensidad en las tormentas tropicales durante el último trimestre del año.

Incluso, consideran probable que el fenómeno climático de El Niño se consolide durante los próximos meses y alcance su máxima fuerza entre octubre y diciembre, lo que podría influir en el comportamiento de las lluvias y otros sistemas meteorológicos.

Mayo cerró dentro de los parámetros habituales

Aunque el pasado 31 de mayo el termómetro alcanzó los 36.4 grados centígrados en Guadalajara, los especialistas aclararon que el comportamiento general del mes se mantuvo dentro de los promedios históricos para esta época del año.

Las temperaturas más elevadas se registraron principalmente en las regiones Altos y Costa de Jalisco, donde algunos puntos presentaron valores de entre uno y dos grados por encima de lo habitual.

Con información de UdeG.

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