El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) presentó ante el Congreso del Estado iniciativas para evitar la infiltración del crimen organizado en espacios públicos de decisión y la extorsión institucional.

El objetivo es q ue no haya infiltración del crimen organizado en espacios públicos de decisión y evitar también la extorsión institucional , es decir, aquella cometida por autoridades, explicó Antonio Lancaster, presidente de Industriales Jalisco.

"Tenemos que cerrarle la puerta para que el crimen organizado forme parte del gobierno. Debemos de cerrar esa puerta para que en las elecciones no participen y para que también los funcionarios de primer nivel no pertenezcan".

"Y el segundo y más importante que nadie habla de ello: la extorsión es el mayor de los cánceres que vive México , pero la principal extorsión es institucional, hoy lo vivimos en Tequila y no podemos dejar de pasar esto. La extorsión institucional disfrazada de cobros, disfrazada de multas, disfrazada de miles de cosas", acusó el empresario.

Antonio Lancaster, presidente de Industriales Jalisco. EL INFORMADOR / A. Navarro

¿En qué consisten las iniciativas?

Parte de la propuesta busca elevar los estándares de elegibilidad para cargos públicos , con requisitos más estrictos y que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio cualquier indicio de uso indebido del poder.

Lancaster señaló que " hay un miedo a denunciar de parte del sector empresarial y de parte de la sociedad ", por lo que insiste en que se debe investigar de oficio la extorsión, tal como lo plantea la nueva Ley contra la Extorsión aprobada a nivel federal.

El empresario reveló que se presentaron tres denuncias oficiales por el tema de extorsión en el municipio de Tequila y dijo que al menos una está avanzando, esto por involucrar al ex alcalde de aquel municipio, Diego "N", quien está encarcelado por dicho delito, al igual que los otros servidores públicos municipales investigados por el Gobierno Federal.

Lancaster dijo que no solamente en Tequila hay reportes de extorsión por parte de autoridades municipales, sino de otros municipios del interior del estado, aunque prefirieron omitir los nombres de los municipios involucrados .

