Consejería Jurídica impulsa autonomía legal de mujeres emprendedoras

Como parte de una agenda de colaboración con Mujeres Empoderadas A.C., la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco participó en el arranque de un ciclo de cuatro seminarios especializados, dirigidos a mujeres emprendedoras de distintos sectores.

El ciclo cuenta con un programa de formación jurídica orientado a acercar herramientas legales útiles para el desarrollo de sus actividades económicas, patrimoniales y personales. La primera sesión estuvo dedicada al derecho civil y al alcance jurídico de figuras como la correduría pública en procesos vinculados con patrimonio, contratos, organización empresarial y protección de activos.

Como ponentes, participaron las corredoras públicas Carla Schmidt y Stephanie Luna García, quienes desarrollaron contenidos prácticos orientados a brindar mayor claridad legal a mujeres que encabezan emprendimientos y proyectos productivos.

El programa contempla tres seminarios adicionales, esto es, uno en materia de derecho familiar, un tercero en derecho penal y un cuarto seminario dedicado a medidas de protección y atención frente a las violencias contra las mujeres.

Cada sesión fue diseñada para responder a problemáticas frecuentes que inciden en la vida cotidiana de quienes sostienen actividades económicas propias, administran patrimonio o requieren conocer con mayor precisión los alcances de sus derechos y obligaciones.

Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, señaló que abrir espacios de formación legal para mujeres también implica fortalecer condiciones de autonomía en ámbitos donde las decisiones personales y económicas exigen información clara y accesible.

"Conocer el alcance de la ley también permite tomar mejores decisiones, prevenir riesgos y actuar con mayor seguridad en ámbitos que impactan directamente en el desarrollo personal y económico de las mujeres ", mencionó en un comunicado.

En ese mismo texto se destacó que desde la Consejería Jurídica, este tipo de ejercicios forman parte de una visión donde el derecho no sólo acompaña procesos institucionales, sino que también puede traducirse en herramientas útiles para sectores sociales que requieren mayor cercanía con la información legal.

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La articulación con organizaciones civiles permite ampliar ese alcance y vincular contenidos especializados con necesidades concretas detectadas en distintos entornos productivos.

"Esta colaboración permite que el conocimiento jurídico llegue a mujeres de distintos sectores productivos como una herramienta práctica para enfrentar retos cotidianos, tomar decisiones informadas y fortalecer su autonomía", señaló Georgina Gómez Oceguera, Presidenta y Fundadora de Mujeres Empoderadas A.C.

En Jalisco, una parte significativa de los negocios y actividades independientes son encabezados por mujeres, por lo que acercar conocimientos jurídicos aplicables a su realidad contribuye a que cuenten con mayores elementos para proteger su patrimonio, prevenir conflictos y reconocer rutas institucionales de atención cuando enfrentan situaciones que afectan su entorno personal, familiar o económico.



YC