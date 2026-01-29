Detenidos en colonia Colinas de San Javier pertenecen a la banda 'Los roba Rolex'

La Policía del Estado informó esta tarde que los tres detenidos con armas de fuego en la colonia Colinas de San Javier están involucrados en el robo de relojes de alta gama y a diferentes negocios.

El director de Seguridad Pública explicó que se trataba de objetivos prioritarios que operaban en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“En esta zona (Colinas de San Javier), tanto en la zona de Providencia de Guadalajara como en la zona de Andares, traíamos este despliegue operativo en coordinación con la Guardia Nacional y la Defensa, por algunos robos que se habían llevado a cabo en días anteriores, inclusive lesionando a personas con armas de fuego”, explicó el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández.

Detalló que, conjuntamente con las policías municipales de Guadalajara y Zapopan, se implementaron cercos de seguridad para su detención.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que la banda de asaltantes dedicada al robo de relojes de alta gama se hacía llamar “Los roba Rolex”.

“Es muy importante que todas las personas afectadas que reconozcan a estos delincuentes puedan presentar sus denuncias”, añadió.

La tarde de este jueves se registró una intensa movilización policiaca en las colonias Colinas de San Javier y Providencia.

De acuerdo con los primeros reportes, en el cruce de las avenidas Acueducto y Pablo Neruda se detuvo a tres personas luego de una persecución policiaca.

Los detenidos portaban armas de fuego y se les decomisaron dos vehículos y una motocicleta. Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Zapopan, Policía Estatal y de la Fiscalía del Estado; además, un helicóptero estuvo sobrevolando la zona.

Por los hechos relacionados con la seguridad, la Policía Vial implementó un operativo para agilizar el tráfico en la zona.

