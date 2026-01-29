Sarampión en Jalisco: Llega a las 820 mil vacunas aplicadas contra la enfermedad

Con el objetivo de prevenir contagios de sarampión en la Entidad, el Sector Salud en Jalisco, encabezado por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), reforzó las acciones coordinadas contra el sarampión, a través de un aumento de brigadas de vacunación que ha favorecido a que, en las últimas semanas, aumentará significativamente el número de dosis aplicadas.

Al 28 de enero de 2026, dijo la SSJ, Jalisco suma ya 820 mil dosis aplicadas del biológico contra el sarampión, registrando los últimos días un promedio diario de 12 mil dosis.

"Los días 27 y 28 de enero fueron superadas 30 mil aplicaciones en una sola jornada, lo que representa que se están aplicando tres veces más vacunas que el promedio del año pasado", refirió la dependencia estatal.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud en la Entidad, detalló que para lograr el objetivo de incrementar el número de dosis, se duplicó el número de brigadas de vacunación con la participación de diversas instituciones del Sector Salud y de otros ámbitos.

A la fecha, en Jalisco se han confirmado mil 381 casos acumulados de sarampión, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, con mayor concentración de casos en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Guadalajara, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

"La SSJ hace un llamado a la población a mantener la buena respuesta y acudir a vacunarse, especialmente quienes no cuentan con esquema completo o desconocen su estado de vacunación, a fin de lograr una cobertura de 95% de la población susceptible y lograr un control absoluto de la curva epidémica para ir luego a la mitigación total del brote", refirió la Secretaría

Habrá vacunación también el fin de semana

De acuerdo con la SSJ, las instituciones del Sector Salud mantendrán módulos de vacunación activos este fin de semana, con módulos itinerantes extramuros y unidades médicas. Las brigadas debidamente identificadas, seguirán visitando casa por casa las colonias y comunidades con casos de sarampión.

Para conocer la ubicación exacta, horarios actualizados y módulos disponibles en el resto del estado, la población puede comunicarse las 24 horas, los siete días de la semana a la Línea Salud Jalisco 3338-23-3220, en el sitio web https://ssj.jalisco.gob.mx/ o a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud o el Gobierno de Jalisco.

SABER MÁS

¿Quiénes deben vacunarse?

Bebés desde los 6 a 11 meses deben recibir una "Dosis Cero", que se considera adicional al esquema de vacunación hasta niñas y niños de 9 años que no tengan el esquema completo.

Adolescentes de 10 a 19 años sin refuerzo.

Todas las personas menores de 50 años con esquemas incompletos o que desconozcan si recibieron la vacuna. Recibir una dosis adicional no afecta la salud, protege y reduce el riesgo de enfermar.

Todo el personal de salud sin importar edad.

¿Dónde acudir para vacunarse contra el sarampión?

Además de encontrar el biológico en los centros de Salud, clínicas del ISSSTE e IMSS, se han habilitado múltiples módulos de vacunación en los municipios de Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, con horarios amplios y ubicaciones estratégicas, incluyendo estaciones del SITEUR, recaudadoras, hospitales civiles, presidencias municipales y plazas públicas.

Estos módulos operan principalmente de lunes a viernes, con horarios matutinos y vespertinos, y algunos puntos con atención en fin de semana.

Sigue estas recomendaciones y protege a tu familia y comunidad:

Vacúnate y verifica que niñas y niños tengan su esquema completo (SRP).

Revisa la cartilla de vacunación y mantén las dosis al día.

Si hay síntomas, quédate en casa: no lleves a la escuela o guardería a niños enfermos.

Evita el contacto con personas que presenten fiebre o ronchas.

Acude al médico de inmediato ante síntomas como fiebre, tos o erupciones en la piel.

Usa cubrebocas si tienes síntomas respiratorios.

Lávate las manos frecuentemente y cubre boca y nariz al toser o estornudar.

Ventila los espacios cerrados.



