Diputados se enfrentan en el Congreso por incremento a la tarifa del transporte público

Diputados locales de oposición y de Movimiento Ciudadano protagonizaron un nuevo choque político en el Congreso de Jalisco a raíz del incremento a la tarifa del transporte público, que pasará a 14 pesos a partir del próximo 1 de abril. El ajuste detonó un intenso intercambio de posturas en torno a la política de movilidad impulsada por el Gobierno del Estado.

El debate se centró en las propuestas presentadas por legisladores para revertir el aumento tarifario, así como en el proceso de licitación con la empresa Broxel para la operación de las tarjetas únicas Al Estilo Jalisco, temas que evidenciaron las diferencias entre las bancadas sobre el rumbo del sistema de transporte y su impacto en los usuarios.

Durante la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, Alejandra Giadans, defendió la determinación del Ejecutivo estatal al sostener que el alza responde a mejoras en el servicio y a un procedimiento técnico y administrativo que, afirmó, se realizó conforme a la normativa vigente.

“Todo se ha seguido por transparencia, ha sido un proceso meticuloso desde el Comité Tarifario hasta que se publicó por parte del Ejecutivo”.

El Congreso avaló distintos acuerdos en contra del aumento a la tarifa del transporte público, entre ellos, el referéndum solicitado por las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas.

Con dicho mecanismo, las legisladoras de Futuro plantean solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Popular del Estado de Jalisco que se ponga a consulta de la ciudadanía la decisión del Gobierno de Jalisco de incrementar la tarifa de $11 a $14 pesos.

Para ello, se ha comenzado a recolectar firmas de ciudadanos, proceso para el cual se requieren poco más de 3 mil firmas, aunque hasta el último corte, sumaban casi 7 mil firmas recopiladas.

“No es menor que esta tarjeta requiera la entrega de datos biométricos, financieros y perfilamiento y que su regulación y que su regulación según los términos del contrato sometan los usuarios a leyes extranjeras mientras la lógica del estado local convierte algo que debería ser un servicio público en un servicio financiero”, dijo Mariana Casillas.

Otros de los acuerdos son para solicitar a la Contraloría del Estado que revise el contrato con la financiera Broxel para proveer las tarjetas Única Jalisco.

También se acordó la comparecencia de los secretarios de Transporte y Hacienda Pública del Estado, Diego Monraz y Luis García Sotelo respectivamente.



YC