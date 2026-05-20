Confían en que feria de turismo detone promoción de México a nivel mundial

La feria de turismo ITB Americas 2026, que se realizará en la ciudad, traerá compradores mayoristas que pondrán a México y a Jalisco en el aparador mundial, aseguró la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria explicó que estos compradores mayoristas que acudirán a la feria venderán al país en todo el mundo .

“Por primera vez, los 32 estados del país, en lugar de viajar a Berlín, como lo hacen cada año, ahora tendrán la oportunidad de tenerlo aquí y eso abre una nueva forma de promocionar a México en las ferias”, comentó.

ITB Berlin es la feria turística más grande del mundo y su nueva edición regional, ITB Americas 2026, se llevará a cabo en Expo Guadalajara del 10 al 12 de noviembre de 2026, con una derrama económica estimada de 240 millones de pesos.

Esta feria incluye la participación de compradores desde Canadá hasta la Patagonia y el Caribe.

ITB Americas será un espacio en el que se desarrollarán dinámicas clave del turismo continental, como encuentros de negocios B2B, intercambio de ideas y proyección internacional.

En 2026 se celebrará la primera de cinco ediciones consecutivas que tendrán lugar en Jalisco , consolidando al estado como sede estratégica para el desarrollo del turismo en América.

Michelle Fridman Hirsch explicó que, para obtener la sede de las oficinas de Messe Berlin GmbH para América (Messe Berlin Americas), así como la realización de ITB Americas 2026, se compitió con otros países y Jalisco fue la mejor opción por su experiencia, infraestructura y ecosistema.

“Esperamos, en esta primera edición, recibir a más de 5 mil asistentes. Es un gran número, sobre todo pensando en la calidad de los participantes, porque tenemos expositores de todo el continente y de otros continentes, además de compradores de gran nivel que normalmente no visitan México. Entonces, es una gran oportunidad de promoción”, subrayó.

La funcionaria estatal explicó que, además de la derrama económica que genera la feria, lo más importante son las citas de negocios que impulsan el turismo en el mediano y largo plazo .

“Aquí vamos a poder mostrar nuestros destinos a estos compradores y medios de comunicación internacionales, que se irán a casa hablando muy bien de México”, concluyó la titular de Secturjal.

SV