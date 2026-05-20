Mónica Magaña fortalece acompañamiento a familias con DM1 en Jalisco

La diputada local Mónica Magaña encabezó una jornada de supervisión en el Centro de Salud Rosales, en San Pedro Tlaquepaque, para revisar la atención que reciben niñas, niños, adolescentes y jóvenes con diabetes tipo 1 (DM1) dentro del programa estatal especializado .

Acompañada por Hugo Bravo Hernández, director general del OPD Servicios de Salud Jalisco, la legisladora destacó que el objetivo es garantizar no solo el acceso a insumos médicos, sino también un seguimiento integral y constante para pacientes y sus familias.

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Buscan fortalecer seguimiento en todas las regiones

La visita forma parte de una gira de supervisión que ya recorrió municipios como Tepatitlán y Zapopan , este último considerado uno de los puntos clave del programa debido a la concentración de pacientes y al modelo de atención implementado.

Durante la jornada se revisó la evolución de beneficiarios, la calidad de la atención médica y el funcionamiento del programa en cada región, con la intención de reforzar el monitoreo puntual de los casos y asegurar que los servicios se otorguen de manera oportuna.

Mónica Magaña señaló que estas supervisiones permiten identificar áreas de mejora para fortalecer el control de la enfermedad y elevar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Jalisco amplía cobertura y atención

La legisladora afirmó que Jalisco se ha convertido en el único estado del país al que llegan pacientes de otras entidades en busca de atención para diabetes tipo 1, gracias a un modelo que actualmente acompaña a más de 600 familias.

Por su parte, Hugo Bravo Hernández destacó que el programa ha evolucionado desde su creación y anunció que la cobertura ya se amplió para incluir a jóvenes de hasta 23 años, cuando anteriormente el límite era de 18.

Añadió que la estrategia busca llegar a todas las regiones sanitarias del estado para garantizar atención y seguimiento médico en cada municipio.

Un modelo pionero en el país

El programa estatal de diabetes tipo 1 fue creado para brindar atención integral a pacientes sin seguridad social mediante una red de centros de salud con equipos multidisciplinarios, acceso a insulina, sensores, lancetas, tiras reactivas y orientación médica especializada.

Este esquema surgió a partir de una iniciativa impulsada por Mónica Magaña , con la que Jalisco se convirtió en el primer estado del país en desarrollar una política pública especializada en diabetes tipo 1 para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

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SV