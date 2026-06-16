Condenan a 37 años de prisión a mujer por desaparición de un estadounidense

La Fiscalía de Jalisco informó que una mujer fue sentenciada a 37 años de prisión por involucrarse en la desaparición de un hombre de origen estadounidense. La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó que los hechos por los que fue sentenciada la mujer ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan, donde la mujer y el hombre víctima acordaron una reunión a través de plataformas digitales.

Se desconoce el paradero del hombre tras haber sido trasladado a Nayarit

De acuerdo con las investigaciones, una vez que el hombre llegó al lugar acordado, fue trasladado en su propio vehículo hacia el estado de Nayarit, y desde entonces se desconoce su paradero. Como parte de los actos de investigación y búsqueda emprendidos por esta representación social, se estableció la probable participación de la mujer en los hechos, quien fue detenida cuando se encontraba en posesión y conducción del vehículo propiedad de la víctima.

Se condenó a Aurora “N” a una pena privativa de la libertad de 37 años

Tras el desahogo de las distintas etapas procesales, el 11 de junio se realizó la audiencia de individualización de sanciones, donde se le impuso a Aurora "N" una pena privativa de la libertad de 37 años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa por el delito de desaparición cometida por particulares. Esta es una de las pocas sentencias por este delito en Jalisco, ya que en agosto pasado, este medio documentó poco más de 50 condenas desde el año 2018 a la fecha.

Esta situación fue señalada tras lo difundido por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), a lo que respondió el Gobierno de México con documentos, entre ellos, el llamado "Respuestas de México a la solicitud de información con arreglo al artículo 34 de la Convención", en el cual se documentó que, en el caso de Jalisco, hay pocas sentencias por desapariciones.

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En la página 36 del documento se señala que, entre diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2025, la Fiscalía de Jalisco recibió 5 mil 225 denuncias. Sin embargo, en ese periodo solo se dictaron 7 sentencias por desapariciones cometidas por particulares y 2 más por desaparición forzada, en casos que involucraron a servidores públicos, como policías.

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AS