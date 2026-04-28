Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

