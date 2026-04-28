Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga