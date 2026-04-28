Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá