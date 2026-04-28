Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

