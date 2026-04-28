Martes, 28 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones