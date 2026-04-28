Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

