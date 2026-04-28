Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México