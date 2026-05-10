Gobierno lanza Guadalajara Honesta para denunciar irregularidades en el Ayuntamiento

Con el objetivo de tener un gobierno más eficiente, íntegro y cercano a la ciudadanía, el Gobierno de Guadalajara, en conjunto con la Contraloría Ciudadana del municipio lanzaron Guadalajara Honesta, una campaña de observación y denuncia ciudadana.De acuerdo con el Ayuntamiento tapatío, el objetivo principal es reflexionar y anticiparse a las prácticas irregulares que propician la corrupción, y que afectan la calidad de vida de las y los tapatíos.Dijo, se trata de una acción institucional "que busca transformar la relación entre la ciudadanía y el servicio público, buscando garantizar trámites claros, servicios eficientes y un manejo responsable de los recursos de todas y todos los tapatíos", refirió el ayuntamiento en un comunicado.Además, la Contraloría pone a disposición los siete mecanismos de denuncia, que van desde el formato digital vía web y totalmente anónimo, hasta presentar la denuncia de manera personal en sus instalaciones."Esta estrategia se conecta con Alerta Limpia, que busca mantener en regla y visible sus licencias, permisos, contratos de recolección y documentación administrativa, promoviendo la legalidad y la certeza en sus actividades. Con ello, también prevenir prácticas indebidas, actos de corrupción o posibles intentos de extorsión que afecten a las y los comerciantes del municipio", señaló el comunicado."Con esto, la administración municipal reafirma su total voluntad y apertura para respaldar las labores de fiscalización y vigilancia gubernamental. Representa un mensaje contundente de Cero Tolerancia, y se establece que no habrá lugar a la impunidad", añadió.Para ello, el Gobierno de Guadalajara reconoce y fortalece el papel fundamental de la Contraloría Ciudadana, que actúa como un ente imparcial, autónomo y técnico.La Contraloría tiene la facultad plena para recibir denuncias, investigar a fondo cualquier indicio de irregularidad y resolver los casos de responsabilidad administrativa de manera objetiva."Esta autonomía garantiza que el combate a la corrupción no sea solo un discurso político para los partidos, sino un proceso jurídico, ético y riguroso", señaló el ayuntamiento.Desde el inicio de la administración, la Contraloría ha trabajado bajo un enfoque preventivo, de acompañamiento y reforzando la cercanía con la ciudadanía. Muestra de ello ha sido el incremento de la confianza ciudadana, al emitir un 13% más de denuncias respecto al 2024.Por otra parte, dijo, se han capacitado a 39 dependencias durante 59 sesiones para reafirmar el compromiso ético y advertir las responsabilidades a enfrentar en caso de actuar fuera de la ley.Guadalajara Honesta pondrá a disposición de toda la ciudadanía información valiosa para anticiparse y detectar las irregularidades en la práctica cotidiana, a fin de que en corresponsabilidad, ciudadanía y gobierno, evitemos dañar lo que es de todas y todos.EE