Gobierno lanza Guadalajara Honesta para denunciar irregularidades en el Ayuntamiento

Con el objetivo de tener un gobierno más eficiente, íntegro y cercano a la ciudadanía , el Gobierno de Guadalajara, en conjunto con la Contraloría Ciudadana del municipio lanzaron Guadalajara Honesta, una campaña de observación y denuncia ciudadana.

De acuerdo con el Ayuntamiento tapatío, el objetivo principal es reflexionar y anticiparse a las prácticas irregulares que propician la corrupción, y que afectan la calidad de vida de las y los tapatíos.

Buscan transformar la relación con la ciudadanía

Dijo, se trata de una acción institucional "que busca transformar la relación entre la ciudadanía y el servicio público, buscando garantizar trámites claros, servicios eficientes y un manejo responsable de los recursos de todas y todos los tapatíos", refirió el ayuntamiento en un comunicado.

Además, la Contraloría pone a disposición los siete mecanismos de denuncia, que van desde el formato digital vía web y totalmente anónimo, hasta presentar la denuncia de manera personal en sus instalaciones.

Estrategia conectada con Alerta Limpia

"Esta estrategia se conecta con Alerta Limpia, que busca mantener en regla y visible sus licencias, permisos, contratos de recolección y documentación administrativa, promoviendo la legalidad y la certeza en sus actividades. Con ello, también prevenir prácticas indebidas, actos de corrupción o posibles intentos de extorsión que afecten a las y los comerciantes del municipio", señaló el comunicado.

"Con esto, la administración municipal reafirma su total voluntad y apertura para respaldar las labores de fiscalización y vigilancia gubernamental. Representa un mensaje contundente de Cero Tolerancia, y se establece que no habrá lugar a la impunidad", añadió.

Fortalecen facultades de la Contraloría

Para ello, el Gobierno de Guadalajara reconoce y fortalece el papel fundamental de la Contraloría Ciudadana, que actúa como un ente imparcial, autónomo y técnico.

La Contraloría tiene la facultad plena para recibir denuncias, investigar a fondo cualquier indicio de irregularidad y resolver los casos de responsabilidad administrativa de manera objetiva.

"Esta autonomía garantiza que el combate a la corrupción no sea solo un discurso político para los partidos, sino un proceso jurídico, ético y riguroso", señaló el ayuntamiento.

Aumentan denuncias y capacitaciones

Desde el inicio de la administración, la Contraloría ha trabajado bajo un enfoque preventivo, de acompañamiento y reforzando la cercanía con la ciudadanía. Muestra de ello ha sido el incremento de la confianza ciudadana, al emitir un 13% más de denuncias respecto al 2024.

Por otra parte, dijo, se han capacitado a 39 dependencias durante 59 sesiones para reafirmar el compromiso ético y advertir las responsabilidades a enfrentar en caso de actuar fuera de la ley.

Estos son los mecanismos de denuncia

Guadalajara Honesta pondrá a disposición de toda la ciudadanía información valiosa para anticiparse y detectar las irregularidades en la práctica cotidiana , a fin de que en corresponsabilidad, ciudadanía y gobierno, evitemos dañar lo que es de todas y todos.

Sobre los 7 mecanismos

Línea de WhatsApp: enviando un mensaje al 33 51 24 77 48 Línea Telefónica: A través del número 33 36691300 ext. 8231 Vía correo electrónico: denuncias@guadalajara.gob.mx Sitio web: www.contraloriaendatos.guadalajaraa.gob.mx/denuncia/registro Presencial: en las oficinas de la Contraloría Ciudadana - Calle 5 de febrero y Analco 249, Unidad Administrativa Reforma, de 09:00 a 17:00 hrs. Módulos itinerantes, en eventos públicos y dependencias. Buzones físicos, en 12 dependencias del Gobierno de Guadalajara.

EE