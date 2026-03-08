Inicia Coloreando la Igualdad, en el marco del 8M

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) inició el programa “Coloreando la Igualdad 2026” en la Escuela Primaria “Juan Somolinos Palencia”, ubicada en la colonia Villa Fontana Diamante, en Zapopan. La estrategia beneficiará a 464 alumnas y alumnos del plantel.

El programa busca promover la educación en igualdad desde la infancia y forma parte de una estrategia estatal que llegará a 30 escuelas ubicadas en diez colonias prioritarias del Área Metropolitana de Guadalajara. Posteriormente se prevé extenderlo a municipios del interior del Estado.

“Coloreando la Igualdad” utiliza la metodología Arte-Acción como herramienta pedagógica para cuestionar estereotipos de género y prevenir violencias. Como parte de las primeras actividades se realizó una sesión de cuentacuentos con enfoque lúdico y participativo, orientada a fomentar la reflexión colectiva entre niñas y niños.

Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, señaló que el 8 de marzo es una fecha para reflexionar sobre los avances y los retos pendientes en materia de igualdad. Explicó que el programa busca que las niñas y los niños conozcan el valor de la igualdad desde temprana edad.

La funcionaria añadió que el objetivo es que las niñas no sólo se atrevan a soñar, sino que también tengan condiciones para cumplir sus metas.