Mazamitla: Activan primer Tótem Zona Pulso de Vida

Autoridades estatales y municipales activaron el primer Tótem Zona Pulso de Vida en el Pueblo Mágico de Mazamitla, como parte de una estrategia de seguridad orientada a la atención inmediata de situaciones de riesgo, particularmente para mujeres y niñas.

La instalación del dispositivo fue resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Jalisco, el C5 Escudo Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y el Gobierno municipal de Mazamitla.

El tótem cuenta con un botón de emergencia que, al ser presionado, activa una videollamada directa con personal del C5 Escudo Jalisco. A través de este sistema, operadores del centro de control reciben el reporte en tiempo real y coordinan la atención con elementos de seguridad para brindar una respuesta inmediata ante cualquier posible incidente.

Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad del Gobierno de Jalisco, explicó que el Tótem Zona Pulso de Vida está diseñado como un punto de refugio inmediato para mujeres y niñas que enfrenten situaciones de violencia o acoso sexual.

“El Tótem Zona Pulso de Vida es una infraestructura de seguridad pública diseñada como refugio inmediato para mujeres y niñas víctimas de violencia o de acoso sexual. Este programa, denominado ‘Construir Ciudad para Todas’, opera bajo una filosofía de trabajo en equipo donde se deja de culpar a la víctima para señalar al agresor”, señaló el funcionario.

De acuerdo con los desarrolladores del sistema, este dispositivo representa una evolución de las Zonas Pulso de Vida implementadas previamente en el Área Metropolitana de Guadalajara. Entre sus características se encuentran cámaras con visión de 360 grados, un sistema de videollamada que se activa segundos después de presionar el botón de auxilio e integración de herramientas de inteligencia artificial.

Por su parte, Amanda Albarrán Ramos, presidenta municipal de Mazamitla, destacó que la instalación del tótem representa un paso para fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en el municipio.

“Mazamitla va a la vanguardia al implementar tecnología para proteger a las mujeres. Estas acciones forman parte de una política pública integral que busca erradicar la violencia contra las mujeres”, afirmó.

Con la instalación de este dispositivo, el Gobierno de Jalisco busca reforzar las estrategias de prevención y atención de la violencia de género mediante el uso de tecnología y la coordinación entre instituciones de seguridad.