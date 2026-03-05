¿Podré seguir pagando el servicio de transporte público con mi vieja tarjeta?

Este 5 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó desde sus redes sociales que la tarifa del transporte público permanecerá en 11 pesos sin condiciones, es decir, aunque las y los usuarios cuenten o no con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco.

Te daremos los detalles de las declaraciones del edil y te diremos si tu tarjeta del transporte público, anterior al nuevo apoyo impulsado por Lemus, seguirá siendo vigente luego de la entrada en vigor de la tarifa al transporte público.

Se queda en 11: Lemus

Desde sus redes sociales, el gobernador de Jalisco aseguró que tomó la decisión del ajuste al precio del transporte público a 11 pesos, que entrará en vigor a partir del 1 de abril, luego de haber escuchado "muy atento [...] lo que han expresado los colectivos, estudiantes y usuarios" en torno al tema.

"Ante ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos por el transporte público. La tarifa a partir del 1 de abril será de 11 pesos, sin condiciones. Serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo", aseguró.

Anuncio desde las redes sociales del gobernador de Jalisco. X / @PabloLemusN

¿Podré seguir usando mi tarjeta del transporte público?

Pablo Lemus, en su video, aseguró que el cobro a las y los usuarios, ya sea que cuenten con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco o no, será de la misma cantidad, de 11 pesos.

Hasta el momento, el edil no ha anunciado la cancelación de la vigencia de las tarjetas anteriores al nuevo apoyo del plástico naranja, por lo que estas seguirán siendo válidas después del 1 de abril, cuando entre en vigor la nueva tarifa .

De momento, las tarjetas que existían previas al lanzamiento de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, seguirán sirviendo para pagar los pasajes del transporte público. ESPECIAL / F. Flores

¿Seguirán los apoyos al transporte público?

Sí. Pablo Lemus aseguró que en su gestión continuarán "todos los apoyos de transporte gratuito para grupos vulnerables" y los estudiantes "pagarán 5 pesos por pasaje; para obtener el beneficio sólo será necesario que presenten su CURP y su kardex, como siempre ha sido".

Además, se comprometió a que, durante lo que resta de su sexenio "no habrá otro ajuste a la tarifa" del transporte público .

