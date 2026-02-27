Así patrocinaba "El Mencho" al carnaval de Autlán; salpica a artistas

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), cayó el pasado 22 de febrero y con él, las historias sobre su operación han sido reveladas, como aquellas que indican su presencia en las fiestas de Autlán de Navarro, Jalisco.

Habitantes de Autlán de Navarro cuentan que "El Mencho" o “El Señor de los Gallos” solía patrocinar el carnaval de este municipio de Jalisco, otro de sus bastiones que frecuentaba para acudir al jaripeo .

Lo anterior se confirma con un borrador de cartelera musical denominado "carnaval acomodos", localizado en lo que fue la última guarida del capo en el municipio de Tapalpa.

De puño y letra se desglosan cantantes y grupos musicales para amenizar la festividad del 8 al 16 de febrero en esa localidad en la que el domingo fue abatido Hugo César Macías Ureña, "El Tuli", uno de los hombres más cercanos al jefe máximo del Cártel Nueva Generación.

¿Quiénes son los artistas salpicados por filtración de pagos de “El Mencho”?

En la hoja de cuaderno se programó para el 8 de febrero la participación de los cantantes del regional mexicano Edén Muñoz, José Alfredo Olivas y Julión Álvarez .

Para el día 13, Grupo Firme, Luis R. Conriquez y Chicho Castro, mientras que para el 14 y 16 de febrero se acomodó a la Banda Cuisillos, El Mimoso y Memo Garza, quienes se presentarían en la Plaza de Toros Alberto Balderas .

Al carnaval también son invitados rejoneadores y toreros como el moreliano Isaac Fonseca Soto, para las corridas de toros que le gustaban al líder del CNG .

¿Cómo se vivía en Autlán la presencia de “El Mencho”?

Un habitante anónimo relata que, durante los jaripeos, los cubeteros de la plaza de toros portan mandiles con el rostro de Oseguera Cervantes y la leyenda: "Señor de los Gallos".

Asegura que se ubica a los integrantes del cártel por sus camionetas con el logotipo de un gallo, las cuales se pasean por la localidad .

El año pasado circularon videos del carnaval en el que en un jaripeo a "El Mencho" le gustó tanto la presentación de un jinete, que con el maestro de ceremonias le mandó decir: "Te manda 50 mil pesos El Señor de los Gallos".

En el municipio, tierra natal del guitarrista Carlos Santana y colindante con Tapalpa, hay una tensa calma después de la operación militar del domingo pasado que dejó varios muertos.

Al tercer día del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, los habitantes de Autlán de Navarro comenzaron a retomar sus actividades laborales y comerciales.

Se observó la Plaza de Toros Alberto Balderas, lugar de los jaripeos de "El Señor de los Gallos". Sin embargo, al caer la noche las calles se vacían y los restaurantes y cafés ofrecen servicio hasta las 22:00 horas.

En la carretera que conduce a este municipio aún no han sido retirados los restos de los vehículos que fueron incendiados y atravesados en la vía para entorpecer el paso de las fuerzas federales.

El dato

50 mil pesos le dio "El Mencho" a un jinete por su destacada presentación en el carnaval del año pasado.

