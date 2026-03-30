CEDHJ emite recomendación por no garantizar a una niña el derecho a la educación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Jalisco por no garantizar a una niña el derecho a la educación en un espacio libre de violencia.

En un comunicado, la dependencia informó que una alumna sufrió violencia sexual por parte de personal ajeno al plantel que realizaba reparaciones en un jardín de niños ubicado en el municipio de Zapopan. Estos hechos afectaron el interés superior de la niñez, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la seguridad jurídica por el incumplimiento de la función pública en el goce del derecho a la educación.

El 18 de noviembre de 2023, una madre de familia compareció a esta defensoría para presentar queja contra personal educativo del jardín de niños , luego de que su hija le manifestó que sufrió violencia sexual por parte de personal ajeno al plantel.

"La investigación realizada por esta Comisión advirtió similitudes con hechos que fueron investigados y documentados en la Recomendación 39/2019, por lo que se reitera a la autoridad educativa que implemente estrategias a fin de erradicar este tipo de conductas en perjuicio de las y los estudiantes", indicó la Comisión.

Se emitieron las siguientes Recomendaciones

A la Secretaría de Educación Jalisco

Como medida de restitución, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se realicen las acciones necesarias para que se inscriba tanto a la víctima directa como a la indirecta en el Registro Estatal de Víctimas, y que se les otorgue la atención y reparación integral del daño que conforme a sus facultades procedan. Asimismo, que instruya para que el personal especializado brinde atención psicológica a las víctimas.

Para lo anterior, deberá entablarse comunicación con la parte peticionaria, a efecto de que, con su consentimiento, se acuerden los mecanismos de atención en su lugar de residencia; atención que debe proporcionarse por el tiempo que resulte necesario y de manera gratuita.

Haga de conocimiento del Órgano Interno de Control esta Recomendación para que se tomen en consideración los argumentos, fundamentos y las investigaciones practicadas por esta defensoría, al momento de resolver el expediente 495/INV/2023, y se analice con un enfoque de niñez. De ser procedente, se inicie, tramite y concluya el procedimiento administrativo en contra de la directora y docente de grupo del jardín de niños donde ocurrieron los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes.

Se anexe copia de la presente Recomendación al expediente laboral de la directora y docente de grupo del jardín de niños donde ocurrieron los hechos, para que quede constancia de que violentaron derechos humanos en los términos documentados en la presente resolución.

Notifíquese a la SEJ que la directora y el docente de grupo del jardín de niños fueron inscritos en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos con Violaciones a Derechos Humanos.

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