Promoverán juicio para proteger los derechos de mujeres en contienda electoral de Zapopan 2027

Debido a que la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco vulnera el derecho de las mujeres a ser votadas para cargos de representación popular, la Comisión de Mujeres del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco presentará una demanda para promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Beatriz Mora Medina, presidenta de la comisión, apuntó que restringir a otras mujeres a postularse a la alcaldía de Zapopan en las elecciones de 2027 es una forma de discriminación.

En un principio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) estableció que para el municipio sólo se podrían postular mujeres . Morena impugnó el acuerdo, pero el Tribunal, luego de rechazar las demandas del partido guinda, añadió que la candidata debe pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad permanente, integrantes de pueblos originarios o de la diversidad sexual.

Mora Medina señaló que una acción afirmativa nunca puede vulnerar los derechos de una mujer. "Creemos que si la puerta se abre para una, se tiene que abrir para todas, sin distinción […]. Las acciones afirmativas están hechas para todas las mujeres, y lo que estamos solicitando no le cierra la puerta a ellas, sino lo que estamos solicitando es que se le abra las puertas a todas, sin distinción".

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

Añadió que es un "momento histórico" para las mujeres, pero la resolución del Tribunal acota las oportunidades. Muchas mujeres con preparación para fungir como alcaldesa de Zapopan quedarán fuera debido al limitante que interpuso el órgano especializado en materia electoral, lamentó . La demanda es firmada por nueve integrantes de la Comisión de Mujeres y subrayó que el Consejo de Cámaras Industriales y su coordinador, Antonio Lancaster Jones, respaldan la iniciativa.

"Estamos preparando también un documento que vamos a presentar, que es una serie de recomendaciones que vamos a hacer al Tribunal, ya como Industriales Jalisco. Hoy únicamente es esa demanda […]. Estamos llevando la agenda de género transversalmente, hombres y mujeres juntos, porque para que haya igualdad necesitamos de nosotras, pero también necesitamos de nuestros compañeros", mencionó.

Enfatizó en que sus demandas son apartidistas. "Va a beneficiar a todas las mujeres sin distinción, sin color, sin nada. Lo que queremos es igualdad de derechos para todas".

SV

