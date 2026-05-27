La escultura de 'La Alegría de los Niños', conocida coloquialmente como la 'Fuente de los Niños Meones', en el Centro de Guadalajara regresará al sitio donde se encontraba, en el Corredor Morelos, luego de ser retirada con motivo de los trabajos de restauración que emprende el Gobierno de Guadalajara.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Juan Carlos Arauz Abarca, detalló que la obra será instalada el próximo 5 de junio, tras labores de conservación que tuvieron una duración aproximada de un mes y medio.

Los trabajos comprendieron el desmonte del conjunto escultórico y su restauración especializada en taller, eliminación de recubrimientos inadecuados y limpieza, ampliación y refuerzos de soldaduras de bronce y colocación de nuevos recubrimientos. También se construyeron nuevas instalaciones hidráulicas, un vaso recuperando la esencia original del proyecto y un sistema de iluminación. La inversión total fue de 1.3 millones de pesos.

¿Qué restauración se le aplicó a la escultura de los niños?

A las esculturas de los niños, explicó el funcionario, se les aplicó un tratamiento con la técnica de cera perdida al bronce para recuperar su imagen. Se removieron capas de pintura que estaban "alteradas" . La construcción del nuevo vaso es un modelo cercano al proyecto original del autor, Miguel Miramontes, y se afinan los últimos detalles antes de volver a instalar la pieza, afirmó.

El objetivo de la intervención es rescatar los elementos emblemáticos del Centro Histórico de Guadalajara. "Se retiraron para darle un mantenimiento adecuado. Regresan a su estado original, importante decirlo […]. El compromiso de este gobierno es rescatar todos sus elementos emblemáticos, sobre todo del Centro Histórico, y respetar en absoluto los proyectos, y si no regresarlos a la idea original", comentó.

El objetivo de la intervención es rescatar los elementos emblemáticos del Centro Histórico de Guadalajara. ESPECIAL/Ayuntamiento de Guadalajara

El director recordó que la obra data de 1964. Está conformada por esculturas de bronce fundido y vaciado a cera pérdida y se ubicaba a un costado del Hospicio Cabañas, donde también se encontraba la Glorieta de la Estampida, antes de su reubicación. La idea original del escultor planteaba que niños habían escapado del Hospicio y jugaban en el río San Juan de Dios, "ahí viene toda esta esencia de tenerlos en el agua y estar jugando con el agua".

"Como estaban dispuestos no era la manera como originalmente se habían planteado. Se habían planteado con un vaso rectangular de agua donde estaban dispuestos los niños. Éste, a su vez, escurría. Ahora tenían una reja perimetral muy improvisada. Parte de la intención es el rescate de la idea original del autor y por eso es que la tuvimos que retirar. Estamos arreglando el vaso, ya estamos poniendo la cantera para poner en funcionamiento la fuente y volver a colocar las esculturas", indicó.

Intervienen fuentes de Guadalajara con trabajos de restauración

En tanto, como parte de los trabajos de restauración, Arauz Abarca señaló que el Gobierno tapatío interviene las fuentes y estructuras de agua de la ciudad. Se ha trabajado en la Fuente de las Ranas, en la Plaza Tapatía; las fuentes de las Nueve Esquinas, de San Agustín, la Olímpica, Las Jícamas y la de Plaza de los Mariachis.

"Hay un programa completo de atención a las fuentes […]. Rescatamos todos los elementos de agua que son elementos muy característicos de nuestra ciudad", apuntó.

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AO

