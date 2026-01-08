Cuando se habla de escapadas gastronómicas desde Guadalajara, los tacos de barbacoa suelen encabezar la lista de antojos. Aunque en Jalisco no existe un Pueblo Mágico oficialmente reconocido a nivel nacional por ser “la capital de la barbacoa”, sí hay un destino cercano que, en los últimos años, ha ganado fama entre viajeros y comensales por ofrecer este platillo de forma tradicional, abundante y a precios accesibles: Mascota, Jalisco.

Ubicado a poco más de dos horas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Mascota combina su título de Pueblo Mágico con una oferta gastronómica basada en recetas regionales, donde la barbacoa ocupa un lugar especial. En mercados, fondas y puestos familiares es posible encontrar tacos servidos desde temprano, preparados con métodos tradicionales y acompañados de salsas caseras, consomé y tortillas recién hechas.

¿Por qué Mascota?

A diferencia de otros destinos turísticos donde los precios suelen elevarse, en Mascota la barbacoa sigue siendo un platillo popular. Comer bien y barato es parte de la experiencia, lo que ha llevado a que visitantes frecuentes recomienden el lugar como una parada obligada para quienes buscan sabor sin afectar el bolsillo.

Otros Pueblos Mágicos cercanos a Guadalajara, como Tapalpa, Tequila o Mazamitla, también cuentan con una amplia variedad de comida típica jalisciense y antojitos regionales. Sin embargo, su fama está más ligada a otros atractivos, como el tequila, el clima de montaña o la arquitectura colonial, y no específicamente a la barbacoa.

Para quienes no desean salir de la ciudad, Guadalajara y su zona metropolitana también ofrecen múltiples opciones de tacos de barbacoa bien valoradas por los propios locales, ideales para un desayuno o comida tradicional. No obstante, la experiencia de probar este platillo en un entorno de Pueblo Mágico, rodeado de calles empedradas y ambiente tranquilo, ha colocado a Mascota como uno de los favoritos.

Así, aunque no exista un reconocimiento oficial que lo declare como el mejor destino para comer barbacoa, Mascota se ha consolidado como una de las opciones más recomendadas cerca de Guadalajara para disfrutar tacos de barbacoa ricos, abundantes y económicos, combinando gastronomía y turismo en un solo viaje.

