Este domingo 2 de noviembre, el municipio de Puerto Vallarta tendrá una jornada calurosa y con alto oleaje en sus costas. A continuación presentamos los detalles del estado del tiempo para la localidad según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored .

Este Día de Muertos en Jalisco se presentará un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, lo que ocasionará lluvias y chubascos dispersos. También se prevé cielo medio nublado o nublado durante del día.

Por la mañana, se espera ambiente fresco; durante la tarde, ambiente caluroso en la región.

Se pronostica viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 35 km/h, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas.

Este será un día caluroso en Puerto Vallarta

Según información de Meteored, la playa jalisciense no espera precipitaciones para este domingo 2 de noviembre, por el contrario, se pronostica un día soleado, con sensación térmica de hasta 32 °C a las 12:00 horas . A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo en el municipio costero de Jalisco.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 26 ºC Nubes y claros - - 10:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 11:00 horas 28 ºC Soleado - - 12:00 horas 29 ºC Soleado - - 14:00 horas 30 ºC Nubes y claros - - 17:00 horas 29 ºC Nubes y claros - - 20:00 horas 27 ºC Cielo despejado - - 23:00 horas 26 ºC Cielo despejado - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense.

