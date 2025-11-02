Este domingo 2 de noviembre, el municipio de Puerto Vallarta tendrá una jornada calurosa y con alto oleaje en sus costas. A continuación presentamos los detalles del estado del tiempo para la localidad según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored. Este Día de Muertos en Jalisco se presentará un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, lo que ocasionará lluvias y chubascos dispersos. También se prevé cielo medio nublado o nublado durante del día.Por la mañana, se espera ambiente fresco; durante la tarde, ambiente caluroso en la región.Se pronostica viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 35 km/h, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas.Según información de Meteored, la playa jalisciense no espera precipitaciones para este domingo 2 de noviembre, por el contrario, se pronostica un día soleado, con sensación térmica de hasta 32 °C a las 12:00 horas. A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo en el municipio costero de Jalisco.Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF