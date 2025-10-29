En nuestro país, muchas familias conservan la tradición de colocar el altar de muertos para sus amigos, familiares y hasta mascotas que alguna vez amaron. A estos seres queridos se les recuerda y se les honra en el muy especial Día de Muertos , que se festeja el 2 de noviembre.

Quienes preparan la ofrenda reúnen papel picado, cajas de cartón, dulces, velas, espejos, fotografías de sus difuntos, flores de cempasúchil y los alimentos que más disfrutaban aquellas personas en vida.

Sin embargo, la festividad en donde México se viste de colores, se decora con papel picado y huele a cempasúchil y pan de muerto en cada esquina durante los últimos días de octubre y la primera semana de noviembre, podría verse opacada por los altos precios que este año se presentan en varios productos necesarios para armar las ofrendas del Día de Muertos o para organizar fiestas de disfraces.

¿Cuánto cuesta celebrar Día de Muertos este año?

Medios especializados en economía mexicana ha reportado que los productos y servicios relacionados con estas festividades registraron incrementos de entre 18 y 21 % respecto al año anterior . Señaló además que el alza en costos de producción y alta demanda, combinados con la inflación, han disparado los precios.

De acuerdo con expertos, este 2025 poner un Altar de Muertos para nuestros seres difuntos podría costar 2 mil 135 pesos en promedio, lo que se traduce en un 18 % más caro que el año pasado. Pero el "ticket" aumenta de precio si consideramos que muchas familias visitarán los panteones este domingo 2 de noviembre: el traslado puede costar entre 250 y 350 pesos, y se suma con la limpieza y decoración de timbas que alcanza hasta los 500 pesos.

Por otro lado, organizar una fiesta de disfraces en estas fechas también puede resultar bastante caro. Una reunión para 10 personas podría alcanzar hasta los 5 mil 850 pesos si se toma en cuenta el gasto en botanas, dulces, bebidas, decoración y el disfraz.

En estos días, muchos puestos, establecimientos y familias dependen de la derrama económica propia de esta temporada, por lo que te invitamos a consumir productos y servicios locales en la medida de tus posibilidades, con el fin de que la economía mexicana continúe circulando.

