Las lluvias intensas que cayeron la noche de este viernes en el municipio de El Salto dejaron un total de 42 viviendas con afectaciones.

Por esa razón, el Gobierno municipal desplegó un operativo de atención y respuesta inmediata para salvaguardar a la población y atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

De manera preliminar, las viviendas afectadas se ubican principalmente en las colonias Las Pintas y La Huizachera, donde se presentaron ingresos de agua y daños menores en algunos inmuebles.

De la misma forma, se reportó la caída de cinco árboles en distintos puntos del municipio. Tres de estos incidentes ocasionaron afectaciones a vehículos que se encontraban debidamente estacionados, sin que se registraran personas lesionadas.

Alrededor de 170 servidores públicos municipales participaron en la atención de la contingencia. ESPECIAL

Para atender la contingencia, participaron alrededor de 170 servidores públicos municipales, además de elementos de Protección Civil y Bomberos, Movilidad, Servicios Médicos Municipales y la Comisaría de Seguridad Pública, quienes trabajaron de manera coordinada durante toda la noche y continúan realizando labores de supervisión y apoyo a la ciudadanía.

En la colonia La Huizachera se registró una interrupción en el suministro de energía eléctrica, situación que afectó temporalmente la operación de los cárcamos de bombeo ubicados en la parte baja de la zona. Una vez restablecido el servicio, los equipos retomaron sus funciones para facilitar el desalojo del agua acumulada.

Por instrucciones de la Presidenta Municipal, Nena Farías, se mantiene la evaluación de daños y la revisión de mecanismos de apoyo para las familias afectadas. La alcaldesa supervisó y dirigió los trabajos durante gran parte de la noche y la madrugada, coordinando las acciones de las distintas dependencias involucradas en la atención de la emergencia.

Las afectaciones se suman a otros daños que hubo en municipios como Guadalajara y Zapopan donde también hubo afectaciones por las lluvias que cayeron la noche del viernes en la ciudad.

JM

